Crímenes de trabajadores en Rosario: Pablo Javkin espera “nuevos hechos planificados”

Luego de la audiencia imputativa sobre los crímenes de cuatro trabajadores de Rosario en cinco días, el intendente Pablo Javkin insinuó que las organizaciones mafiosas ligadas a esa ola de violencia siguen activas. “Es probable que en el futuro tengamos que enfrentar, no situaciones similares, pero sí nuevos hechos planificados”, advirtió este jueves.

El jefe de la Municipalidad insistió en la necesidad de eliminar el “home office carcelario” para resolver la crisis de seguridad ligada el desarrollo del narcotráfico. Luego reclamó: “Acá no se puede aflojar. No hay otro margen que no sea ir por restricciones más agudas”.

¿Qué dijo Pablo Javkin sobre los crímenes de trabajadores en la ola de violencia de Rosario?

Según explicó Pablo Javkin en una rueda de prensa, la presentación de la evidencia del asesinato del playero Bruno Bussanich y tres trabajadores de servicios públicos confirmó que había un plan para “paralizar la ciudad”. Así avaló la teoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre una reacción mafiosa ante nuevas restricciones penitenciarias.

El intendente reconoció que la ola de violencia en Rosario superó cualquier experiencia previa en materia política. “Tuvimos un momento que no habíamos vivido nunca”, comentó sobre el paro de colectivos, la suspensión de clases y el cierre nocturno de estaciones de servicio.

El ex diputado nacional destacó la “celeridad” del equipo de fiscales que investiga los homicidios de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, así como el del conductor de la línea K, Marcos Daloia. A continuación concluyó que “el hecho está esclarecido y las medidas que hay que tomar también”.

“Habrá que redoblar la apuesta”, anticipó el jefe del Palacio de los Leones sobre el plan de seguridad de la Nación y el Gobierno de Santa Fe en las cárceles. Mientras tanto, el Ejecutivo local presentó este jueves el programa Andamios para brindar apoyo escolar en Centros Cuidar y fortalecer la asistencia social a menores de edad.

Pablo Javkin insistió en el cambio del régimen penal juvenil de Argentina

Hace casi tres semanas, Pablo Javkin se pronunció a favor de bajar la edad de imputabilidad del Código Penal de Argentina. Dado que todos los supuestos autores materiales de los homicidios tienen menos de 18 años, el funcionario reiteró el reclamo y advirtió: “Están buscando chicos para que esos crímenes queden impunes”.

“A mí no me van a correr con un análisis que es más de libro que de la realidad”, le respondió el intendente a quienes se oponen a la reforma del régimen penal juvenil. Luego sostuvo que no puede dejar de aplicarse la ley “frente a un asesinato a sangre fría” como los de principios de marzo.

El ex diputado nacional encabezó el acto de inicio del plan Bandera en diciembre. Foto: @sebachale

Javkin está en contra de dividir la discusión sobre “reconstruir el tejido social” y “sancionar penalmente” a un menor de edad que mató a una persona. “Hay que hacer las dos cosas”, aseveró.

El funcionario remarcó que las bandas narco están reclutando adolescentes inimutables y eso requiere un cambio de normativa. Luego apuntó hacia el sector político que no quiere revisar la ley vigente: “El que crea que con eso protege a los chicos, le está errando de acá a la China. Esos chicos también tienen su vida en riesgo”.