Por segunda vez en la semana, Pablo Javkin lamentó el crimen de Joaquín Pérez en el marco de un intento de robo. “Soy el intendente de una ciudad que no soporta más que le maten a su gente”, afirmó este domingo. En ese tono retomó el pedido de autonomía municipal para Rosario para intervenir en seguridad.

El referente del Frente Progresista cuestionó el trabajo de la policía santafesina y Gendarmería para frenar la violencia y los homicidios. Al respecto, comentó: “Me gustaría poder responder por todo, pero no es que no quiero: no tengo las armas. Déjennos disponer dónde y cómo deben desplegarse y actuar las fuerzas”.

“No hagan esos operativos enormes en zonas u horarios que no sirven para frenar delitos”, pidió el titular del Palacio de los Leones sobre el despliegue de efectivos provinciales y federales. Luego propuso: “Vayan a los lugares donde todas las semanas les pedimos que estén, con verdadera actitud de vigilar y actuar. En definitiva, cumplan con su deber”.

Javkin consideró que el dolor por homicidios como el del arquitecto baleado en Arroyito debe servir “al menos para que haya justicia”. Respecto del escenario local, señaló que Rosario “es una ciudad de buena gente que pide vivir y disfrutar sus calles”.

“Ya basta. No quiero que todo pase, que se olvide, que se transforme en un mural más. No quiero que nos quedemos sin paredes donde un puñado recordemos cada tanto a los que perdimos” manifestó el intendente.