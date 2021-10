El homicidio de Joaquín Pérez conmocionó a Rosario y los vecinos salieron a la calle reclamando seguridad y justicia. En el medio de la investigación, testigos marcaron la demora en la llegada de la ambulancia: tuvo un desperfecto mecánico y aseguran que solo hay un móvil para las emergencias.

José María Solis, delegado del gremio de choferes del Sistema Integrado de Emergencias de Salud (Sies), dio detalles sobre la situación en la que se encuentran las ambulancias y habló sobre la noche trágica.

Joaquín Fernando Pérez fue baleado y falleció tras el robo de su auto en Muñiz al 1200.

“A las 22:54 entra el primer llamado, 22:57 se le asigna el móvil 2257 que a las 23:10 llega al lugar y 23:15 al Heca”, comenzó explicando y marcó que los 13 minutos de demora fueron “porque la unidad no podía pasar los 45 km por hora por un problema en la bomba inyectora que no le permitía acelerar”.

Ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) en Rosario.

Solis remarcó que desde el sector están advirtiendo esta situación hace tiempo pero que no tienen respuesta y comentó, según detalla Rosario3: “Este móvil no se podía cambiar porque no tenemos una unidad muleta, si se saca, se pierde cobertura porque no hay reemplazo”.

Al mismo tiempo, señaló que en “el Hospital de Niños Zona Norte hay un móvil 0 km, pero la guardia no tiene médicos”. “Es decir, es un ‘móvil pantalla’, no sirve de nada si no tiene médicos”, concluyó de manera contundente al agregar que este móvil apareció luego de una de nunca que realizó el gremio.