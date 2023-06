La ex Gran Hermano Juliana Díaz contó el truco “mágico” con el que recuperó su cuenta de Instagram

El martes 13 es, en la creencia popular, una fecha propensa para la mala suerte. Sin embargo, para la ex Gran Hermano Juliana Díaz, fue un día de buenas noticias y todo se lo atribuyó a un regalo “mágico” de su suegra.

“Ayer me pasaron muchas cosas locas, pero la mejor fue que mi suegra compró un paquetito de velitas pequeñas y me dijo que cada vez que quiera pedir algo prenda una”, contó la influencer en Twitter, donde estuvo muy activa estas semanas, luego de que le suspendieran su cuenta de Instagram.

Y contó que, tras encontrarle a su novio un pelo de su gatita perdida, decidió probar prendiendo una de las velitas: “Y pedí con todo mi corazón noticias de mi gatita, quería saber que le había pasado porque repito ella nunca se escapa, y la verdad me imaginaba lo peor. Y cómo a las 11 de la noche me llama mi vieja y me dice ‘APARECIÓ ZOE’”. La gatita color canela había desaparecido hacía una semana y la modelo venadense estaba muy angustiada por eso.

Juliana se encomendó a la magia y le dio resultados Foto: @julianadiazGH

Pero esto no fue todo. Este miércoles, Juliana decidió apostar a la suerte una vez más y encendió otra de las velas del paquetito que le regaló su suegra para pedir una cosa más: que le fuera devuelta su cuenta de Instagram. Creer o reventar, la cuenta apareció este 14 de junio activa y Juli no salía de su sorpresa.

“NO BASTAAAAAA! Hoy volví a prender una velita y adivinen que pedí? Que me devuelvan el Instagram y se cumplió”, informó la novia de Maxi Giudici. Unas horas después empezó un vivo para celebrar junto con sus seguidores su regreso a la red social, donde cosecha más de medio millón de fans.

¿Juliana díaz se baja del bailando?

Durante la transmisión, Maxi bromeó sobre la posibilidad de prender una vela para confirmar la participación de Juliana en el ciclo Bailando, pero la influencer, lejos de mostrarse entusiasmada espetó: “dejen de hinchar con el Bailando, ya fue el Bailando” y dejó en claro que se bajó de la carrera por estar en el programa.

Además, contestó a los rumores de separación de la pareja formada por Constanza “Coti” Romero y Alexis “Conejo” Quiroga, otros dos participantes del reality: “para mí no están separados, pero no sé, hace mucho que no los veo. No creo, ellos se quieren un montón”, sostuvo la “Tini” de Gran Hermano y se abstuvo de hablar sobre la separación de su otra compañera: Julieta Poggio.