En la antesala del cruce con Patronato de Paraná, este viernes a las 16.45 horas en el Gigante de Arroyito, el DT Cristian Kily González ya tendría delineado el once de Rosario Central con el que buscará ponerle fin a la racha de tres encuentros sin ganar por la Liga Profesional de Fútbol.

En total, el entrenador Canalla haría tres cambios con respecto al equipo que igualó en dos goles ante Estudiantes de La Plata el pasado viernes. El primero de ellos es cantado: Gastón Ávila volvería a su puesto en la zaga central, tras recuperarse de una lesión. El Gato, que se perdió los últimos tres partidos, relegaría al banco al paraguayo Ricardo Garay.

Su dupla en la defensa sería Nicolás Ferreyra, quien reemplazaría a Facundo Almada, de bajo nivel futbolístico en los recientes compromisos; otro que no viene teniendo buenas actuaciones es Luciano Ferreyra, quien le dejaría su lugar al venezolano Michael Covea.

Emiliano Vecchio iría al banco de suplentes de Rosario Central frente a Patronato. (@RosarioCentral)

Además, Emiliano Vecchio y Diego Zabala tiene buenas posibilidades de ir al banco de suplentes y, quizás, sumar minutos frente al conjunto entrerriano, mientras que Lucas Gamba seguramente quede fuera de los convocados para preservar su recuperación.

Otro futbolista que no estará a disposición del Kily González es Lucas Martínez Dupuy. El joven delantero estuvo en España participando de unos amistosos con el seleccionado mexicano Sub 21 y, por la demora en uno de los vuelos que lo trae de regreso al país, no llegará a tiempo para el partido por la jornada 16 de la Liga.

La probable formación de Rosario Central para enfrentar a Patronato

Este es el equipo que pararía Cristian González para recibir al Patrón: Jorge Broun; Damián Martínez, Nicolás Ferreyra, Gastón Ávila, Lautaro Blanco; Leandro Desábato, Emmanuel Ojeda; Alan Marinelli, Michael Covea, Gino Infantino; Marco Ruben.