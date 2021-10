Emiliano Vecchio reveló que existe la posibilidad de retirarse del fútbol profesional con la camiseta de Rosario Central a fines de este año, para sorpresa de todos los hinchas Canallas. El mediocampista ofensivo de 32 años, uno de los pilares del equipo que dirige Cristian “Kily” González, realizó las declaraciones en conferencia de prensa este miércoles.

“En diciembre haré un balance. Después de diciembre veré que hago de mi vida. Si no juego en Central es muy difícil que lo haga en otro club. Central es mi motivación”, aseguró el futbolista con un amplio recorrido en el ámbito internacional.

Con respecto al encuentro de este viernes a las 16.45 horas ante Patronato en el Gigante de Arroyito, el 10 auriazul indicó que “esta semana entrené al cien por ciento y me sentí espectacular. Cristian (González) va a decidir si me pone o no, yo estoy listo para jugar”.

“Para jugar en Central hay que estar 100% y hace un mes no podía”, señaló el enganche con pasado en Brasil, Chile, España y el fútbol árabe, que se perdió los últimos cuatro juegos de Rosario Central por la lesión en uno de sus tobillos.

“Cumplo 33 años el mes que viene, todavía soy joven. Desde lo físico siempre fui fuerte, pero me lesioné entrenando”, añadió Emiliano sobre las dolencias que padeció en el último mes.

Por último, se refirió al objetivo del plantel en lo que resta de la actual Liga Profesional de Fútbol. “Es el momento de sacar puntos y empezar a acercarnos al objetivo de la Copa que todos queremos”, cerró.