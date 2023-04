Elecciones 2023: Carolina Losada dijo que está “preparada” para gobernar Santa Fe

A poco más de un mes para el cierre de listas, Carolina Losada dejó en claro este sábado que aún la seduce la idea de ser gobernadora. “Creo que estoy preparada”, afirmó sobre el papel que puede jugar en las elecciones 2023 en Santa Fe.

Días atrás, el senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Dionisio Scarpin, anunció su postulación para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 16 de julio. Al igual que su compañero de bloque, la rosarina afirma que está en condiciones de pelear por la conducción de la Casa Gris desde diciembre de 2023.

“La preparación tiene que ver con tener un proyecto y los equipos necesarios”, explicó Losada. En un reportaje con Clarín, reiteró una consigna que se perfila como eslogan de campaña: según su análisis, Santa Fe requiere una “revolución”.

La periodista de 50 años sostuvo que el cargo de gobernadora precisa “ideas claras, coraje, decisión política y sentido común”. Por otra parte, acotó sobre la discusión en torno a las precandidaturas: “Todos tenemos que empujar desde el lugar en el que podamos ser más útiles”.

“Los proyectos y los equipos están primero y después quiénes los van a llevar a cabo”, señaló Losada. De esta manera, dejó pendiente de respuesta la pregunta sobre su rol en la campaña provincial, aunque este fin de semana se afianzaron los rumores de que lanzará su precandidatura provincial después de Semana Santa.

El frente de frentes en Vera: con Carolina Losada y sin Maximiliano Pullaro

Con Scarpin en el centro de la escena, el frente de frentes opositores en Santa Fe reunió a casi todos sus referentes este sábado en Vera. El gran ausente fue Maximiliano Pullaro, que parece dispuesto a dirimir la interna en las urnas para definir las candidaturas de las elecciones generales del 10 septiembre.

Dirigente de Juntos por el Cambio, el Partido Socialista (PS) y el Partido Demócrata Progresista (PDP) se reunieron en Vera. Asistieron Dionisio Scarpin, Carolina Losada, Clara García, Federico Angelini y Pablo Javkin, entre otros. Foto: @carolinalosada

Losada ocupó la primera fila en el encuentro que tuvo como anfitriona a la intendenta Paula Mitre. Hasta allí viajaron otros referentes rosarinos como Federico Angelini y Pablo Javkin.

Pullaro afirmó que no lo invitaron a la cumbre opositora en Vera. Ese mismo día, la senadora nacional sembró sospechas sobre el financiamiento de la actividad del ex ministro de Seguridad santafesino y comentó: “Cuando las campañas son muy ostentosas, uno no sabe de dónde sacan la plata”.