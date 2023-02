Carolina Losada anticipó en Rafaela que buscarán reformar la ley de alquileres

La senadora nacional, Carolina Losada, de paso por Rafaela -¿en una de sus primeras presentaciones como precandidata a gobernadora?- anticipó que este año buscarán derogar la actual ley de alquileres y generar una nueva normativa, que beneficie tanto a las personas que deben rentar las propiedades, como sus dueños.

Leo Viotti, concejal y ya lanzado a la precandidatura a intendente de Rafaela, presentó la actualidad de la situación en Rafaela. “Venimos trabajando con esta problemática, que se da en todo el país. Hay que reformar la ley de alquileres, que funciona del 2020, pero se ha demostrado que tiene muchas falencias. Esto lo podemos notar hablando con los inquilinos y con los propietarios. El año pasado, las Cámaras no se pudieron poner de acuerdo. En Rafaela, con más de 100.000 habitantes, el 65% son propietarios. Del 35% restante, el 28.1% alquila. Este es un dato que se multiplicó en los últimos años. En 2002, solo el 12% alquilaba”, dijo el joven radical.

“No le conviene al inquilino, en donde ve que casi se le duplica el valor del alquiler, ni al propietario, en donde la devaluación hace que la rentabilidad no sea positiva. Entonces, con esta nueva ley tenemos menos oferta, más demanda y encima, aumentan los alquileres que no es negocio para los dueños”, agregó.

En ese marco es que Losada adelantó que “lo primero en que nos pusimos de acuerdo es que hay que derogar la actual ley. Tuvo muy buenas intenciones, pero no le funcionó a nadie. Tenemos que sacar una nueva ley que le sirva a todos”.

Mario Barletta -¿quiere volver a ser intendente de Santa Fe?- indicó que “por ignorar al mercado, se perjudica a la gente. En definitiva, es negar la realidad, propio del populismo. Hay dos proyectos de ley: uno del Frente de Todos y otro de Juntos por el Cambio, que propone actualizar cada 6 meses y un ajuste acordado entre las partes. Hay tres despachos. En la Argentina, hay 8 millones de personas que necesita alquilar: aumentó un 50% en los últimos años”.

Dionisio Scarpín, por su parte, dijo que “es un claro ejemplo en donde una mala la intervención del Estado perjudica a todos: a los que invierten, a los que alquilan -tienen menos oferta- ni tampoco se genera un plan de vivienda importantes. Todo esto hace que los inversores de inmuebles, vayan a otros lados, como Paraguay o Uruguay”.

Candidata

Losada indicó que está trabajando “muy fuerte para el proyecto Revolución para Santa Fe. Hoy es más importante generar un proyecto sólido y fuerte que hablar de candidaturas. A la gente no le preocupa tanto quién va a ser candidato, sino por la inflación y la seguridad. No queremos que nos pase lo que les pasó a Perotti”.

Todos los que tengan ganas, tienen la posibilidad de competir. Nos pasó a nosotros, participando en una interna muy fuerte. Creo que si tengo que competir como candidata a gobernadora, lo haría”.