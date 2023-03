Maximiliano Pullaro pidió permiso legal para portar un arma en la campaña electoral de Santa Fe

El precandidato a gobernador por Santa Fe perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Pullaro, reveló este jueves una particular decisión que tomó luego de haber recibido amenazas escritas en un papel que delincuentes dejaron tras una balacera en una sucursal bancaria de Granadero Baigorria. El diputado y ex ministro de Seguridad provincial portará un arma de fuego mientras dure la campaña electoral.

El dirigente radical justificó que el arma será para seguridad propia y por eso tramitó la portación legal ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). En ese marco, comentó que el fiscal de Delitos Complejos, Matías Edery, le recomendó que tenga una custodia “por la gravedad de las amenazas”, pero Pullaro rechazó el respaldo policial.

“Me cuesta mucho tener custodia. Tendría que dejar de ser candidato a gobernador como soy, porque no podría hacer un montón de cosas que estoy haciendo. Tal vez ese sea el objetivo. No voy a tener custodia, pero sí otro tipo de cuidados, como los tuve cuando fui ministro. Para tener custodia tenés que perder todo tipo de libertades”, aclaró Pullaro.

¿Por qué pullaro quiere tener permiso para portar armas durante la campaña?

El precandidato, que peleará las internas de Juntos por el Cambio para la gobernación de Santa Fe, explicó que ya poseía una credencial de portación de arma de fuego que le fue retirada: “El kirchnerismo me la retiró cuando asumió. Es ilegal porque soy funcionario público expuesto”, reclamó.

En ese sentido, Pullaro adjudicó las amenazas recibidas a una frase que dijo en una de sus apariciones en los medios, cuando sostuvo que “la mayoría de los delitos se producen desde las cárceles”. Para el legislativo, “Indudablemente eso molestó y vino la represalia”. “Debo ser la persona más amenazada de la provincia de Santa Fe”, concluyó.