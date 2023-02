Maximiliano Pullaro, en Rafaela, consolidó el Frente de Frentes: “Estamos muy bien y vamos a ganar el gobierno en unos meses”

El precandidato a gobernador y actual diputado provincial, Maximiliano Pullaro, recorrió en la mañana de este miércoles una empresa en la ciudad de Rafaela y luego participó de una recorrida por otras localidades del departamento Castellanos. En ese marco, defendió el Frente de Frentes y apuntó al manejo de la seguridad de Omar Perotti.

“Nosotros estamos muy enfocados en hablar con el sector privado y la producción. La salida de los grandes problemas de la Argentina y de la Provincia pasar por una alianza entre el sector público y el sector privado”, dijo y agregó: “Aquí en Rafaela se exportó por 580 millones de dólares. Es muchísimo. Cuando tenemos un sector privado que exporta por tanto y tiene la balanza comercial con superávit comercial más importante, más allá de la crisis económica, si no tenemos estabilidad en el sector público, que no gaste más que lo que recaude, esta noche no se puede vivir en un sistema como este. Y lo tiene que tomar el gobierno nacional. Pero también hay que mirar al sector privado, para que haya un desarrollo”.

Pullaro se mostró satisfecho con la forma en que se dan las discusiones dentro de Juntos por el Cambio, en referencia las diferencias entre sus principales referentes nacionales: “Las discusiones públicas de un frente como Juntos por el Cambio, son buenas. Prefiero que sean de cara a la sociedad y no entre cuatro paredes como era antes. Eso habla de un espacio abierto”.

“En el orden provincial, hicimos todos los deberes, porque no queremos darle ventajas al PJ para que pueda gobernar. Trabajamos muchísimo con los partidos políticos que queremos un cambio: está el PRO, la UCR, el PS, la Coalición Cívica, el GEN, el PDP, y los principales protagonistas que quieren un cambio”, remarcó.

También parecen estar de acuerdo en qué cosas no están de acuerdo, aunque no dejan en claro en qué cosas sí: “Entendemos que no ha sido un gran gobierno. En el área de educación, el retroceso que hemos tenido en la provincia, es tremendo. A ustedes les parece que las evaluaciones se hagan por área y no por materia? que se unifica Lengua con Educación física? Que nadie va a repetir?”

“Los problemas que tenemos en seguridad... el 2022 fue el año más violento. Tuvimos el doble de homicidios que en el último año en que fui Ministro de Seguridad. Los delitos crecieron en la Provincia. Parecía muy fácil solucionarlo con slogans que estos problemas se resolvían. Fui muy criticado porque cuando tenes problemas, la cara visible es el ministro. Pero teníamos mejores niveles. Me preocupa la inacción de un gobierno que no tiene un plan. Pasamos del garantismo punitivista reformista de Saín, en donde se destruyó a la policía al autogobienro provincial del ministro provincial de RImoldi. Estos banquinazos llevaron a los peores niveles del delito que hemos tenido en la historia: aumentó el doble la violencia, tres veces los robos y cuatro veces el hurto”, remarcó.

“No quiero decir que en nuestra gestión estábamos bien. No quiero pecar de soberbio. Pero estábamos mejor. Se acuerdan cuando mandé 90 policías y fui muy criticado porque tanto el ahora gobernador como el intendente nos pedían 350 efectivos? Deben tener las notas. Ahora vinieron 70 de los cuales, probablemente queden en Rafaela 20 o 30, porque el resto tiene que ir al departamento”, completó.

“Ni hablar de Salud, Energía, Obra Pública... eso hace que los partidos políticos de la oposición, haga que nos juntemos. Estamos muy bien y vamos a ganar el gobierno en unos meses”, sentenció.

“Nosotros queremos gobernar Rafaela, porque la cultura que tienen ustedes de trabajo, de laburo... vamos a mantener el plan de obras, porque ustedes son un ejemplo para la provincia de Santa Fe, por más diferencias que pueda tener con el actual gobernador de Santa Fe, que creo que es el peor gobernador que hubo en la historia de Santa Fe. Pero voy a trabajar para que el intendente sea de nuestro espacio”, sentenció.