Fuerte crítica de docentes autoconvocados a los cambios en la educación de Santa Fe

En un documento que lleva por título “El fin de la educación”, un grupo de docentes autoconvocados criticó fuertemente los cambios que se vienen en el magisterio de la Provincia de Santa Fe

A continuación, reproducimos textualmente el escrito de los docentes:

La educación en la provincia de Santa fe está transitando uno de los peores momentos de su historia. El sistema de trayectorias y de no repitencia en el nivel secundario está generando en las instituciones un vaciamiento intelectual tan profundo que las próximas generaciones estarán expuestas a la manipulación y vulnerabilidad social.

La ministra de educación Adriana Cantero y el gobernador Omar Perotti, están convencidos de que este nuevo método educativo, (que no tiene presupuesto, coordinación, y mucho menos sustento epistemológico) puede mejorar las directrices de la vieja escuela. Coincidimos con el grupo de docentes que si un estudiante no le preocupa estudiar, pero de igual manera es promovido (arrastrando trayectorias de cada año, que no sabemos en que momento o como las aprobaría) no podemos garantizar absolutamente nada en materia educativa.

El silencio de la regional III dirigida políticamente por Gerardo Cardoni, un joven que nunca planificó una clase en las escuelas de la ciudad y de la región, describen la grave situación que atraviesa la educación Santafesina.

Los padres, poco informados, deberán seguir detalladamente los cambios que determinarán los decretos emitidos por el gobernador de la provincia.

Que ciudadanos preparamos?

La pregunta es una incógnita que tiene sombra por dónde se lo mire. En algún momento la escuela fue la impulsora de trabajadores, médicos, docentes, abogados, ingenieros, etc. La realidad actual fomenta el fin del merito y el principio de la vulnerabilidad social.

Docentes auto convocados de Rafaela, Santa fe.