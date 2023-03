Elecciones 2023 en Santa Fe: Dionisio Scarpin se lanza con un regalo inusual

Aunque todavía no empezó formalmente, varios dirigentes empezaron a buscar su lugar en la campaña de las elecciones 2023 en Santa Fe. En ese contexto, Dionisio Scarpin competirá en la interna de Juntos por el Cambio y este martes lo anticipó con un regalo inusual, inspirado en un juego de palabras con su apellido.

El senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) planea presentarse como precandidato a gobernador, pero no lo anunció de manera explícita cuando envió el obsequio. De hecho, ni siquiera puso su nombre en el paquete que distribuyó para la convocatoria de prensa.

El legislador armó pequeñas cajas con un souvenir poco frecuente. Foto: @carlosclaa

El exintendente de Avellaneda encargó una serie de cajas pequeñas y pusieron un escarpín azul y blanco dentro de cada una. Así se presentó como el remitente del mensaje que recibieron periodistas de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires.

La noche anterior, Scarpin asistió a la cena por el aniversario 35 de la Fundación Libertad. Allí se cruzó con el expresidente Mauricio Macri y otras figuras de Juntos por el Cambio. Horas más tarde, reveló sus planes electorales con eslogan robado de una canción de Charly García e impreso en la tapa: “Estás buscando un símbolo de paz”.

El dirigente radical dejó de lado los colores del partido para hacer el anuncio. Foto: @carlosclaa

El senador santafesino tiene 50 años y asumió su cargo en diciembre de 2021, gracias a la victoria contundente de la oposición en los comicios generales. Su mandato vence en 2027, pero antes quiere pelear por la conducción de la Casa Gris y pretende anunciarlo de manera explícita este miércoles.

¿Qué dijo Carolina Losada sobre la precandidatura a gobernador de Dionisio Scarpin?

Como compañera de bloque en la Cámara alta, Carolina Losada consideró que Dionisio Scarpin es un “muy buen candidato” a gobernador de Santa Fe. Ni bien trascendió el envío de los escarpines para el anuncio, la rosarina confirmó que ya estaba al tanto de la postulación.

Los radicales y Georgina Losada fueron a la cena de la Fundación Libertad. Foto: @dioniscarpin

“Me parece perfecto, espectacular. De hecho, me mostró todo su trabajo”, comentó la senadora nacional sobre el proyecto. En un reportaje con Cadena OH!, destacó que mantiene una “excelente relación” con el exintendente de Avellaneda.