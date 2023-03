Elecciones 2023: Gerardo Morales “mete presión” por una decisión de Facundo Manes

El jefe del radicalismo nacional y aspirante a presidente de la Nación, Gerardo Morales, sostuvo que la UCR tiene que tener “una sola candidatura” en la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC), ratificó su idea de proponer “fórmulas cruzadas” desde ese espacio y reiteró su opinión en el sentido que la decisión del exmandatario Mauricio Macri -de no ser candidato en los próximos comicios nacionales- fue “buena” porque “va a ordenar un poco al PRO”.

“El noventa por ciento del radicalismo tiene la idea de una sola candidatura. Hasta ahora solamente yo me presenté, hay que ver qué decide (el diputado Facundo) Manes, si confirma o no. Vamos a ir encaminados a un solo candidato del radicalismo porque, si no, se debilita el partido dentro de la coalición”, argumentó Morales en declaraciones a radio La Red.

El último encuentro en público de Gerardo Morales con Facundo Manes fue durante el agasajo de Bodegas de Argentina en la Vendimia 2023, en Mendoza. Foto: José Gutierrez

El gobernador de Jujuy y titular de la UCR consideró que “la mayor fortaleza para el radicalismo va a ser presentarse con un solo candidato” y “buscando fórmulas cruzadas y un acompañamiento de un dirigente de otra fuerza política del espacio”, para de ese modo garantizar un “gobierno de coalición”.

MORALES SI, MACRI NO

“Yo soy candidato a presidente y me voy a presentar. He planteado alternativas para dirimir (una única candidatura) que no han sido aceptadas, como una elección interna abierta. Hay que buscar mecanismos de este tipo. Como fuerza política, el objetivo es presentar un solo candidato”, insistió.

Ampliando su análisis, Morales sostuvo a la vez que el radicalismo es “la fuerza política que aporta la mayor competitividad” dentro de JxC.

Por otra parte, reiteró que fue una “buena decisión” por parte de Macri no postularse como candidato presidencial.

“Va a ordenar un poco al PRO, que está con más conflicto que nosotros, y ayuda al colectivo de JxC”, subrayó.

El domingo, después que el expresidente hiciera su anuncio a través de las redes sociales, Morales opinaba precisamente que la decisión de Macri “ayuda al colectivo de JxC”, al mismo tiempo de plantear que “reafirmar nuestra unidad es el camino para dar vuelta la Argentina”.

TOTAL APOYO A MARTÍN LOUSTEAU

En tanto, pronosticó que el senador Martín Lousteau “va a ser el próximo jefe de Gobierno” de la ciudad de Buenos Aires.

“Lousteau es una persona decidida, con carácter y liderazgo. El radicalismo aporta federalismo a JxC y, si repasamos todas las provincias, tenemos la mayor competitividad”, aseveró también en ese contexto.

Con información de Télam