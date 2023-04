El hilarante intento de estafa a una locutora rosarina que terminó haciéndose viral en Twitter

Las advertencias sobran, pero nadie está exento de ser víctima de una estafa cibernética; ya que por descuido, desconocimiento o por la inusitada creatividad que ponen los delincuentes al servicio del fraude, a veces es muy difícil evitar la maniobra. Afortunadamente en Rosario, una locutora advirtió que su colega había sido hackeada y no sólo impidió un robo, sino que protagonizó un hilarante momento que compartió en sus redes sociales.

Se trata de la comunicadora María Fernanda Rey, que hizo uso de un filoso ingenio para “tomarle el pelo” al delincuente que, desde la cárcel, intentaba hacerse pasar por la colega Melina Cecchi. Amigas de años, Rey pudo descifrar al instante que quien hablaba no era Melina y jugó con el ladrón hasta que lo cansó.

El divertido ida y vuelta con el estafador que terminó mareado. Foto: @mariafernandareylocutora

Durante el diálogo que se dio en las cuentas de Instagram, la locutora mantuvo su actuación, haciéndole preguntas a su supuesta colega sobre amigos en común como el “Pibe” Valderrama, Sergio y Malena (aludiendo a la familia Massa) y al “Nene” Molina, sin que el estafador cayera en la trampa.

¿QUé dijo la locutora sobre el intento de estafa?

En diálogo con La Capital, Rey explicó luego: “Empezó todo como si fuera Melina, pero cuando me pone ‘será que me podés transferir’ ahí me doy cuenta. Pero porque estoy alerta ya que tengo a mi mamá que es grande y todo el tiempo le estoy diciendo sobre estas cosas. Y eso que estaba en la radio trabajando, con veinte mil cosas a la vez. Pero quise también hacerle perder un poquito de tiempo y joderlo al caco”.

En la hilarante charla, el estafador insistía con que María Fernanda exhibiera un comprobante de depósito, pero lejos de lograr su cometido, finalmente se dio por vencido y la desafió: “Dejalo así, vení y me buscás en la cárcel”.

La comunicadora, con el ingenio que la caracteriza para las respuestas, sólo atinó a decirle: “Ay amiga ¿Qué te mandaste ahora? ¿Llevo puchos?”. Esta vez, el humor ganó la pulseada, pero Rey advirtió que nunca hay que bajar la guardia.