Diego Peretti reveló en una entrevista en el programa Las últimas dos de radio Continental, que fue estafado por un gestor inmobiliario y dio detalles de los hechos. Aunque el actor se sintió muy angustiado tras lo ocurrido, actualmente se encuentra esperando una respuesta por parte de la justicia.

El actor confesó: “Lo que me revuelve el estómago de estas personas es que te dicen en la cara que tenes razón, que te van a pagar y estás dos años pedaleando y te provocan un daño emocional”.

“Se trata del desarrollador inmobiliario Martín Pines que fue citado a indagatoria penal por la jueza Elizabeth Paisan, que es responsable del juzgado nacional en lo correccional N°12 que dio datos y pruebas como para investigar un presunto delito”, arrancó contando el actor.

Cómo fue la estafa millonaria que le hicieron a Diego Peretti

Durante la entrevista Diego Peretti contó como había sido estafado por el gestor inmobiliario: “Me vendió dos unidades funcionales: una de 87m² y otra de 59 m², a precio cerrado, sin tener la autoridad para hacer semejante operación. No le informó al fideicomiso que lo hacía a precio cerrado y sí integró esta plata que yo le di al fideicomiso en cuotas y no en la totalidad como habíamos pactado”.

“Después, él por un problema que no tengo idea cuál es, se fue del fideicomiso y me dejó a mí con una deuda millonaria que estoy pagando aún hoy. Y todos estos hechos hicieron que la jueza vea que es algo institutivo de presunto delito y estafa reiterada”, esto le causó al actor un gran problema patrimonial mientras que Pines le repetía que le iba a pagar.

A su vez, hay cuatro grabaciones donde el gestor le confiesa que le debe dinero: “Emiliano Corominola encontró el punto de la presunta estafa. Encontró el punto técnico para volcarlo a la justicia penal y lo hizo tan bien que la jueza pudo notar que hay pruebas para citar a indagatoria penal a Martín Pines, que es el que ejerció su condición de garca hacia mí”.