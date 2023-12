Efecto OnlyFans: Juliana Díaz dio una respuesta atrevida sobre el plan de Maxi Guidici

Aunque no piensa en la reconciliación, Juliana Díaz no está tan lejos como parece de la vida de Maxi Guidici. Después de su quinta presentación en el Bailando 2023, la santafesina deslizó este martes: “Cuando a mí me rajen, también me hago OnlyFans”.

La exparticipante de “Gran Hermano” y el cordobés protagonizaron una separación conflictiva hace menos de dos meses. Después de su internación, el “Pela” abrió una cuenta en la plataforma de contenido pago con la promesa de mostrar su “lado más caliente”.

Antes de su baile con Rodrigo Gutta en el programa de Marcelo Tinelli, la influencer oriunda de Venado Tuerto le dio el visto bueno al proyecto de Guidici. Dado que ya estuvo sentenciada varias veces en el reality show, admitió que no descarta incursionar en Only Fans si se queda sin trabajo.

Por otra parte, Juliana se mostró sorprendida por los comentarios críticos de Julieta Poggio, que supuestamente la acusó de “falsa” durante la entrega de los premios Martín Fierro de la Moda. “Nos cruzamos hace nada. Estuvimos charlando, de fiesta, todo buena onda”, recordó.

Al mismo tiempo, la “Tini” de “Gran Hermano” aclaró que con la bailarina no compartieron “ni cinco minutos afuera de la casa”. Luego concluyó con resignación: “No me extraña, varias veces les ha tirado tierra a sus excompañeros”.

Juliana Díaz hizo cumbia y quedó cerca de otra sentencia en el Bailando 2023

Salvada por el voto telefónico en tres ocasiones, Juliana Díaz no logra mejorar su rendimiento en el Bailando 2023. Este martes presentó una coreografía de cumbia que la dejó al borde de la sentencia una vez más.

Al ritmo de “Quiero creer”, la venadense y Gutta simularon un encuentro romántico en un boliche. Cuando terminaron, Pampita advirtió que a la pareja “le faltó picante” para sumar puntos.

Moria Casán planteó algo similar y les pidió más “efecto show” a Juli y su bailarín. “Sacá todo el zoológico que tengas adentro”, le recomendó la diva a la venadense.

En total, la exparticipante de “Gran Hermano” sólo obtuvo 13 puntos con la cumbia, la calificación más baja hasta el momento en la quinta ronda. El gran problema de la sumatoria fue el cero de Marcelo Polino, que sólo destacó una “pequeña evolución” en el certamen y concluyó: “Ya estamos por cortar el pan dulce, para mí es un disgusto”.