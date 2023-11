Guerra de divas: Moria Casán salió al cruce de Susana Giménez por no vivir en Argentina.

Este año electoral no solo revolucionó el mundo de la política, sino también el del espectáculo porque fueron muchos los famosos que se pronunciaron a favor de unos u otros candidatos. Entre las personalidades destacadas que se sumaron al debate, están Moria Casán y Susana Giménez, quienes supieron ser grandes colegas.

Desde hace tiempo Susana advirtió que su residencia en Uruguay tiene que ver con el gobierno de Alberto Fernández y aseguró que regresaría a Argentina en caso de que ganara la oposición. Por su parte, Moria apoyó durante toda la campaña a Sergio Massa, el ministro de Economía que se candidateó para la presidencia pero que perdió ante Javier Milei el pasado 19 de noviembre.

Moria Casán destrozó a Susana Giménez por no vivir en el país

“Yo creo que Susana ahora está como en un retiro espiritual o retiro ¿cómo se llama? No es perseguida política, es una escapada de impuestos. Está en un retiro impositivo”, lanzó tajante Moria Casán en Agarrate Catalina, un programa radial. Sin embargo, no es la primera vez que Casán se refiere al tema.

Moria Casán frenó el acto de Sergio Massa para saludarlo porque se tenía que ir al Bailando (Captura de pantalla)

“Todo lo que tengo lo hice yo, nunca me metí en política salvo la vez que estuve como candidata a diputada, que sauqé una buena cantidad de votos, pero no me alcanzaron para entrar. No metan grieta política entre nosotras porque no hay nada que me interese menos”, dijo Moria en diálogo con LAM.

Además, había aclarado qué vínculo mantenía con el ministro: “Massa es familiar mío, hace dos años y medio que salgo con Pato Galmarini, su suegro, soy su suegraza, soy su ‘mami Mo’, como él me dice. Tengo la mejor con él, con Malena. Los adoro, son una familia impresionante con unos valores impresionantes”.

Susana Giménez votó en las elecciones presidenciales 2023. (Captura TN)

Previo a las elecciones generales y al balotaje, Casán aseguró que no buscaba ofender a Giménez: “Yo tengo la mejor, no estoy enojada. Me agarran esos arranques de pronto. Pero es una mina que respeto mucho, hemos sido muy felices y nunca ha habido un roce entre nosotras. Le mando un beso si siente que tal vez la herí con algunas cosas, no fue mi intención”, sostuvo la ‘lengua karateka’ en aquel momento.