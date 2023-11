Bailando 2023: Juliana Díaz acusó a Moria Casán de hacerle burla y recibió una durísima respuesta

Una nueva gala de eliminación concluyó en el Bailando 2023 y la pareja conformada por la venadense Juliana Díaz y Rodrigo Gutta continúan en carrera, gracias al voto del público y el guiño de confianza de la jurado Carolina “Pampita” Ardohain. No obstante, no fue una velada tranquila, ya que Juli tuvo un tenso cruce con la diva Moria Casán.

Luego de que Marcelo Tinelli revelara el voto secreto de “La One”, se supo quiénes quedaron con el menor puntaje durante la última gala del programa. Las figuras con muchas chances de abandonar el ciclo fueron Kennys Palacios, Juliana Díaz, Coti Romero, Juli Castro, Mónica Farro y Tuli Acosta, quien fue nominada por la mayoría de sus compañeros.

Con este resultado, cada jurado le dio a un participante la chance de continuar y Pampita eligió a Juli y Rodrigo: “Me encanta esta pareja. Son nuevos, frescos, son la nueva generación, tienen muchos seguidores, y quiero verlos bailar más. ¡La tienen que romper! Son maravillosos los dos”.

Luego de esto, Tinelli hizo el gran anuncio: “La pareja que sigue en el certamen, lo hace con el 57,6% de los votos. La pareja que se va, lo hace con el 42,4%. ¡Por decisión de la gente, están entre los 23 mejores del Bailando, Juliana Díaz y Rodrigo Gutta!”.

¿Cómo fue el cruce entre juliana díaz y moria casán en el bailando 2023?

Pese a su felicidad, la “Tini” de Gran Hermano no tuvo una buena jornada en el Bailando. Tras su presentación de Salsa de a Tres, con Gutta y Ailén Bechara, la santafesina recibió un bajo puntaje de Moria y se quejó, señalando directamente a la diva. Fiel a su estilo, la vedette no se quedó callada.

“Me sentí ninguneada, pero está todo bien. Me banco el cero, pero creo que hay una evolución. Tomo clases, ensayo muchísimo, entonces que me digan ridícula, me hagan burla o me digan que no sé caminar”, comenzó diciendo Juli y puntualizó: “Anoche la señora Moria me hizo burla”.

La diva tomó la palabra y, lejos de disculparse, la cruzó: “Tengo mucha coreo facial, mi amor, lo que no hacés vos lo mando yo a mi cara. I’m sorry, es un juego, reina. La gente me compra hace 50 años por mi verdad. Y esta gente es sagrada y hace coreo”.

Sin embargo, Juliana se mantuvo firme y le contestó: “Yo también tengo jeta. Y me sé defender muy bien, por eso no me gusta que me digan ridícula”. Pero Moria redobló la apuesta: " mirá la pantalla, que este es tu mundo, el mundo pantalla. Vos no podés mirar a los ojos. Te digo ridícula nuevamente, vos no sabés lo que es un show y un juego”, cerró.