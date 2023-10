Susana Giménez, sobre la posibilidad de volver vivir en Argentina: “Depende de...”

Desde 2020, Susana Giménez está instalada de forma permanente en La Mary, su estancia en Uruguay, solo viniendo a la Argentina en momentos particulares y por contadas razones. Además, ha sido muy crítica con Argentina y sus políticos lo que a veces, por la forma de expresarlo, ha generado polémica.

Ahora, en diálogo con Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo, charla que se dio con motivo de la última obra de teatro que hará y su proyecto de volver a la tevé, Susana habló de Argentina y la posibilidad de retornar a residir en el país.

“¿Vas a volver a vivir a Buenos Aires?”, le preguntó el coconductor de Socios.

“Depende”, dijo primero Susana, sin revelar más.

Como Lussich ahondó, ella clarificó: “Depende de que se vayan los K. Ahí sí, me mudo”, concluyó, contundente.

Aunque, advirtió que no quería meterse en terreno pantanoso: “No quiero hablar de política”.

Sobre las críticas recibidas anteriormente por su elección de vivir en Uruguay o sus dichos sobre la realidad del país, manifestó: “Yo no le estoy pegando un cachetazo a Argentina. Es mi país y lo amo y yo se que la gente me ama y yo los adoro. Solo que no estoy de acuerdo con ciertas políticas, no estoy de acuerdo con que me saquen el 70% de lo que gano”.