La tristeza de Julieta Poggio por una importante decisión sobre su futuro

Julieta Poggio vive su mejor momento personal y laboral desde que salió de la casa de Gran Hermano, y más al ser una de las finalistas, por lo que su público y fanáticos le acompañan donde va y le demuestran su cariño.

El look de Julieta Poggio en EQUAL Foto: REDES

No hay dudas de que Julieta es una de las exparticipantes más queridas y talentosas, con varios proyectos laborales en los que se puede lucir como actriz y bailarina. Forma parte de la obra de teatro “Coqueluche” y del programa de streaming “Fuera de Joda” junto a sus excompañeros del reality.

Al aumentar su popularidad tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, la famosa tiene varias ofertas laborales para el mundo artístico. Lo cual la llevó a tomar una importante decisión.

El anuncio de Julieta Poggio sobre su futuro

En el programa de streaming “Fuera de Joda”, la actriz contó con tristeza a sus compañeros y los espectadores que deja el ciclo. “Para mí hoy es un hasta luego. Los voy a extrañar un montón. Estoy con un montón de cosas. Con proyectos nuevos acá en Telefe. Ojalá tuviera una gemela, un clon, para poder hacer todo”, expresó Julieta.

“Todo no se puede. A veces hay que parar un poco. No me puedo duplicar. Fue relindo este año con ustedes, trabajar con ustedes, nos pudimos juntar acá y hacer lo que queríamos. Gracias a este hermoso equipo, a la producción, a ustedes por estar del otro lado y acompañarnos siempre. Los voy a extrañar, pero es un hasta pronto”, sostuvo emocionada.

Finalmente, Julieta cerró su relato para decir que iba a ir algunos días de visita al ciclo de streaming.

El programa “Fuera de Joda” sale al aire de lunes a jueves y es conducido por Daniela Celis, Nacho Castañares, Lucila “La Tora” Villar y Mora, los exparticipantes de Gran Hermano.