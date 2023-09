Julieta Poggio está en su mejor momento profesional, desde que salió de Gran Hermano su fama aumentó y aprovecha cada oportunidad que tiene para mostrar su talento para el baile y la actuación.

El look de Julieta Poggio en EQUAL Foto: REDES

En sus redes sociales cuenta con una gran comunidad que está pendiente de todo lo que pasa con su vida, además aprovechan para demostrarle todo su cariño y amor.

La exparticipante de Gran Hermano es muy fanática de la moda y de las tendencias, es por eso que siempre busca lucir los mejores conjuntos, peinado y maquillaje. Además de sumarse a cada challenge del momento.

Julieta Poggio se hizo un retoque estético y causó confusión entre sus seguidores

La famosa quiso sumarse a la tendencia que usan varias cantantes y figuras públicas que es la de el brillo en los dientes, pero decidió hacerlo de manera casera. Mediante un video que grabó su hermana, la exparticipante de Gran Hermano se coloca un brillo de strass en los dientes e intenta pegarle con una máquina de hacerse las uñas.

“Me voy a pegar un brillito en el diente. Amo. Vamos a ver qué sale. No estoy diciendo que esto esté bueno hacerlo, pero funciona”, expresó la famosa mientras acerca la lámpara de luz UV a su cara durante unos minutos.

El retoque estético de Julieta Poggio que causó preocupación en sus seguidores Foto: gentileza

Si bien Julieta aclaró que no deben hacerse en la casa ya que hay profesionales que colocan el piercing en los dientes, de todas maneras, mostró el resultado y quedó a gusto con el nuevo retoque en los dientes. “Me encanta, me encanta quedó canchero ¿Eh? me gusta” comentó la famosa.

A Julieta la acompañó su hermana, quien resaltó varias veces que no lo hagan en su casa, pero el procedimiento preocupó a sus seguidores que no estaban de acuerdo en la forma en que la famosa se colocó el nuevo accesorio, siendo que puede ser perjudicial para su salud.

El retoque estético de Julieta Poggio que causó preocupación en sus seguidores Foto: gentileza caras

Este piercing en los dientes es una de las tendencias que marca la moda en las artistas y celebridades del mundo que eligen agregar un accesorio y de esta manera hacer que brillen sus dientes.

Pero lo que más generó polémica es el uso de la máquina UV que si no se usa en forma correcta puede dañar la piel ya que emite rayos ultravioletas.