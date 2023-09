Acusan a Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig de incumplimiento de contrato

En las últimas horas, Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig se vieron nuevamente envueltas en un escándalo legal. Las ex participantes de Gran Hermano fueron acusadas de un incumplimiento de contrato y las escracharon en redes sociales.

A finales de mayo de este año, Julieta, Romina y Daniela emprendieron un nuevo proyecto centrado en el fitness. Estas ex participantes de Gran Hermano presentaron con entusiasmo su iniciativa rodeadas de amigos, celebridades y antiguos compañeros de la casa. Sin embargo, lo que parecía un prometedor comienzo pronto se desmoronó, convirtiéndose en un conflicto con consecuencias legales.

Julieta Poggio, Romina Uhrig y Daniela Celis de "Gran Hermano". (Foto web)

Previo al lanzamiento, Julieta compartió un adelanto de la grabación de los videos en sus redes sociales, asegurando: “Se viene Fit Girls, esto va a ser una bomba”. Inicialmente, el desafío estaba diseñado como un programa de 21 días enfocado en ejercicios abdominales, acompañado de consejos para motivar a sus seguidores a entrenar a distancia. No obstante, nada de esto llegó a concretarse.

En ese momento, las hermanitas unieron fuerzas para crear un nuevo emprendimiento llamado Fit Girls, en el cual ofrecían una serie de videos a través de plataformas digitales, proporcionando rutinas de ejercicio destinadas a ayudar a sus seguidores a sentirse y verse mejor.

El grupo de chicas lanzó su programa de entrenamiento con la presencia de invitados famosos para promocionarlo. No obstante, poco tiempo después, las tres enfrentaron una seria acusación por parte de la creadora original del proyecto, Romina Traetta, debido al incumplimiento del contrato.

En la actualidad, pesa sobre ellas una acusación grave, ya que la influencer FIT las expuso públicamente por no cumplir con el contrato de un proyecto en conjunto que habían acordado. Se argumenta que, ya sea por razones de tiempo o por otros proyectos en curso, las tres no cumplieron con los términos del contrato, lo que llevó a una confrontación legal.

Romina Traetta expresó su decepción: “Falta de compromiso, inexperiencia y falta de consideración por los demás. Las contraté en un estudio junto a todo mi equipo, pero no cumplieron con su parte del acuerdo”. Además, agregó: “No tengo intención de tomar acciones legales porque siempre se aprende de estas experiencias. Siempre he trabajado con profesionales, y aquellos que no lo son, desaparecen después de 20 días”.

Es importante mencionar que la destacada personal trainer detrás del proyecto es instructora nacional de musculación y counselor. Ha creado la técnica RTFIT, que fusiona cuerpo y mente, enfocándose en trabajar varios grupos musculares con un solo ejercicio sin descanso y ofreciendo rutinas de alta intensidad para motivar a las personas a desarrollarse físicamente.

Julieta Poggio estaría de novia con Fran Stoessel, el hermano de Tini

Mediante una foto que subió el hermano de Tini a sus historias de Instagram de un cumpleaños se ve varios detalles que dejarían en claro que quien la acompañó al evento es Julieta Poggio. “Fran está en el cumple de un amigo, muy íntimo todo” escribió la panelista de Cortá por Lozano.

Luego subió la foto en la que se ven unas uñas, celular con funda de brillos y una remera con una estampa específica. Para después confirmar que en varias ocasiones la exparticipante de Gran Hermano compartió en sus historias fotos en las que muestra su celular y coinciden con la funda.

Las fotos que confirmarían el romance entre Julieta Poggio y Fran Stoessel Foto: gentileza

Los rumores de romance comenzaron hace varios meses, cuando se conoció la noticia de que los dos estuvieron en la fiesta Bresh a los besos y a la vista de todos.