Julieta Poggio habló de más y filtró un detalle de la relación de Daniela y Thiago.

Tras conocerse la confirmación del embarazo de Daniela Celis y Thiago Medina, una de las excompañeras de la casa que fue consultada sobre el tema fue Julieta Poggio, gran amiga de Daniela y con quien comparte mucho tiempo debido al programa de streaming que tienen junto a Nacho y a La Tora.

Al igual que todos los que fueron consultados por el tema, Julieta aseguró que la futura mamá estaba feliz, que siempre había soñado con “ser madre joven”. Pero el detalle que sorprendió tenía que ver con el hecho de que nadie se anima a contar nada sobre Thiago o su opinión, más allá de lo que él mismo expresó el fin de semana.

Durante su charla por streaming, el exparticipante aseguró que a pesar de no vivir con Daniela, siguen juntos como pareja en estos momentos donde esperan a sus gemelos. Pero, en su charla, Juli Poggio habló de más y reveló más detalles sobre el posible futuro de Daniela y Thiago.

Qué dijo Julieta Poggio sobre Daniela y Thiago

En una charla con Intrusos, Poggio confirmó que Daniela y Thiago ya no viven juntos. “Creo que no están viviendo juntos, pero sé que van a estar juntos en el proceso”, explicó, antes de agregar: “¿Si se van a reconciliar? No creo, pero si es lindo que al menos estén acompañándose”.

Esto generó la duda sobre si la pareja sigue o si se trata todo de una mentira, teniendo en cuenta que han asegurado que sí, pero que Daniela antes de confirmar la noticia señaló que no.

La revista Pronto señaló que hay personas que creen en la posibilidad de que esa unión o intento de reconciliación sea solamente para las cámaras, ya que tienen algunas cuestiones comerciales que deben resolver juntos y que no pase a nada más.