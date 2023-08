Daniela Celis mostró su pancita de embarazada y blanqueó como está su relación con Thiago Medina

La exparticipante de Gran Hermano, Daniela Celis, compartió su alegría por el emocionante doble embarazo y mostró su ´pancita´ en una historia reciente en su cuenta de Instagram, en la que comparte con sus seguidores los detalles de esta etapa especial junto a su novio, Thiago Medina.

“Ha sido un tiempo largo sin estar acá, y realmente he deseado contarles cómo me siento, con muchas cosas hermosas”, comenzó diciendo Daniela. Luego, compartió un cambio que ha notado en su rostro, atribuyéndolo al embarazo: “Nunca había experimentado esto, pero es una parte de este proceso en el que aprendo cosas nuevas cada día”.

Respondió a las preguntas sobre Thiago de sus seguidores, aclarando: “Muchos me están preguntando sobre Thiaguito. Él está muy bien, lleno de alegría y felicidad. Como mencioné, no estamos viviendo bajo el mismo techo en este momento, pero tampoco estamos separados. Nos estamos acompañando en esta fase de nuestras vidas”.

En un instante, durante su relato, Daniela hizo un movimiento que casi revela su pancita de embarazada: “Casi se ve la panza. No quiero mostrarla por ahora. Tengo una barriga enorme”, exclamó con emoción.

Continuó con entusiasmo: “Es muy evidente cuando me muevo. Quiero anunciarlo al mundo entero: estoy embarazada y serán gemelos. Esta felicidad es inmensa”.

Volviendo a hablar sobre su novio, explicó por qué había sido cautelosa en compartir sobre él: “Estamos pasando por este momento juntos. No mencioné nada sobre él porque quiero que tenga la oportunidad de compartirlo en su propio momento. Lo respeto y quiero que tenga su espacio. Seamos pacientes; llegará su momento para contarlo”.

Thiago Medina rompió el silencio y habló de su futura paternidad: “No me sentía cómodo...”

Mediante su programa de streaming “Fuera de Joda”, Daniela confirmó la noticia de que está embarazada y que en realidad no espera un bebé sino que son dos. “Voy a ser mamá y no me encontré con uno sino con dos”, expresó la famosa.

Si bien mientras conto la noticia, en ningún momento se refirió a Thiago Medina con quien está en pareja y se especulaba que es el padre de los bebés. Daniela esquivó todo tipo de comentarios relacionado a su relación y al padre de sus hijos.

A partir de allí surgieron los rumores de que los “exhermanitos” se habían separado. Sin embargo, Thiago decidió salir a hablar y terminar con los comentarios acerca de su paternidad.

“Yo quería hablar cuando yo me sentía cómodo”, empezó diciendo en el video. Para luego aclarar la relación que tiene con Daniela, “No quería salir a hablar. Yo lo que siento, Dani sabe lo que yo siento, realmente nos llevamos re bien, y le mando un beso porque sé que me está viendo. No es que no quería hablar, yo no me sentía cómodo todavía para hablar. Yo quiero que lo nuestro sea de la puerta para adentro”, destacó.

Al final, se mostró enojado por cómo se manejó la información y los comentarios que se decían de la pareja. “Nosotros estamos como pareja, todo el día convivimos, estoy hablando con ella, siempre estoy pendiente, y me molesta que salgan a hablar boludeces. Que salgan a decir cosas que nada que ver. Gente que saca información no sé de donde, ¿por qué no se fijan en la vida de ellos?”, expresó el exparticipante de “Gran Hermano”.