El duro pasado de Daniela Celis antes de Gran Hermano y de Thiago: “Viví en una casilla que...”.

Antes de entrar a Gan Hermano, de conocer a Thiago y de saber que iba a recibir la llegada de gemelos, Daniela Celis tenía otra vida complementamente diferente. Esto quedó claro en el relato que la exparticipante tuvo, hace unos meses en el programa de TV Mañanísima (Ciudad Magazine), donde se quebró al dar a conocer los esfuerzos de su madre por conseguir una vivienda propia, que aún está en construcción.

Daniela es una de las ex hermanitas favoritas de la casa de Gran Hermano, y como algunas de sus compañeras, logró cumplir sus tan deseados sueños personales, como alquilar un departamento con el dinero generado por su propio trabajo y esfuerzo.

“Pestañela”, más allá de estar en boca de todos y todas en este momento, no se olvida de su humilde pasado y sin tapujos, y recuerda cómo ayudó a su mamá a construir una casilla para poder vivir cuando era una niña.

Entre las cosas que contó dijo: “Me tocó construir mi casa a los 13 años. Primero yo viví en una casilla, que la hicimos con mi mamá. Todos los días metíamos maderitas para poder levantarla”.

Carmen Barbieri, la conductora del programa, le hizo varias preguntas a la ex jugadora de GH: ¿Tuviste una infancia dura?

“Tuve una infancia dura. Mis viejos se separaron cuando era muy chica. Mi mamá siempre estuvo remándola. Mi mamá siempre fue la jefa de la familia. Mi mamá y mi papá siempre están al lado mío. Pero nos tocó mudarnos un montón de veces”, explicó Daniela.

Daniela Celis, construyendo su casa de pequeña. Foto: google

“Pero está bueno lo que estás diciendo, amorcito. Pensás en la familia, que es lo más importante”, le remarcó Carmen a Daniela, quien “Todo el tiempo”.

“Vas a terminar la casa y con ese orgullo vas a decir ‘terminé la casa de mi mamá'. Se la merece tu mamá. Ha remado en dulce de leche”, acotó la conductora. Por su parte, Daniela señaló: “Mi mamá siempre estuvo para mí y para mi hermana. Es divina mi vieja. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida”.

Daniela Celis, quebrada, hablando de su humilde infancia. Foto: captura

Celis en este momento ya no aguanta y se emociona, razón que llevó a Carmen a asegurar: “Esa lágrima, si se le cae la lágrima, vale oro porque se trata de la familia. Es la emoción que a uno le agarra”.

“El trabajo enseña mucho. Valorás todo el doble. Hoy tenemos más facilidades. La vida nos cambió”, concluyó Daniela.