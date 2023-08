La reacción de Camila, hermana de Thiago, al enterarse en vivo que sería tía de gemelos

“Hola Camila, ¿cómo andás? Gracias por atendernos ¿Cómo recibieron la noticia?”, le dijo Ángel de Brito a Camila, hermana de Thiago Medina (exparticipante de Gran Hermano), en una comunicación telefónica que sacó al aire este jueves en LAM.

“No sé qué noticia, vos sabés que de todos lados me están llamando pero la verdad que yo no vi nada, no escuché nada”, respondió la joven y el conductor le consultó “¿Te la tengo que dar yo? ¿en serio? ¿no viste redes, no viste nada?”.

“Viste como son las redes, las redes son las redes, no sé”, siguió ella.

“Pero se venía hablando ya de este tema. Bueno... te lo voy a decir. Daniela contó hace un ratito en el streaming de Telefe que está embarazada, que va a tener gemelos”, disparó el conductor y Camila alcanzó a decir: “Ah, no. No sabía, no tenía idea”. Tras esta exclamación, la joven hizo un silencio, y se la escuchó llorar de la emoción tras haber recibido la noticia.

“¿No hablaste con Thiago? ¿No estás con tu hermano?”, quiso saber Ángel y ella confesó: “No, mi hermano no está acá, está con Daniela, no sé”. Camila contó que tiene “nueve sobrinos” a los que dentro de unos meses se sumarán dos más.

Daniela Celis de Gran Hermano confirmó que está embarazada de gemelos

‘Pestañela’, como fue conocida durante su paso por el ciclo conducido por Santiago del Moro, confirmó los trascendidos con mucha emoción y reflexionó que atraviesa una etapa de muchos cambios en su vida.

Tras comenzar su romance dentro de la casa de Gran Hermano, Daniela y Thiago continuaron su historia de amor aún después del programa. Fue así como decidieron dar un paso más en la relación y apostaron por vivir juntos, pero hace unos días ya había confirmado que ya no conviven.