¿Mellizos? Daniela Celis de Gran Hermano se hizo una prueba de embarazo y rompió el silencio.

Tras su salida de la casa de Gran Hermano, un rumor sigue de cerca a Daniela Celis y a Thiago Medina: en las redes sociales han señalado que la famosa pareja estaría en la dulce espera de su primer hijo juntos.

Sin embargo, desde que comenzaron los rumores, quien se ha encargado de negarlo ha sido la misma Daniela. La famosa Pestañela negó en LAM y le prometió a Ángel de Brito que cuando quedara embarazada él sería el primero en saberlo.

Los rumores de embarazo entre Daniela Celis y Thiago Medina continúan. Foto: Instagram

Pero, por alguna razón, a pesar de haberlo desmentido categóricamente, sus fanáticos no le creen y siguen con la idea de que la exhermanita estaría esperando un bebé.

Con el paso del tiempo, el rumor aumentó y algunas fuentes señalaron a la revista Caras que Daniela y Thiago no estarían esperando un solo bebé, sino que sería un embarazo de mellizos.

Daniela Celis rompió el silencio sobre los rumores de embarazo

Luego de que se hicieran cada vez más fuertes los rumores sobre un embarazo de mellizos, Daniela decidió responder a través de Estefi Berardi.

“Daniela de GH me desmintió el rumor de su supuesto embarazo de mellizos. Me dijo que se hizo un análisis de laboratorio y tiene negativo esa cuestión”, aseguró Berardi a través de su cuenta de Twitter - Ahora conocido como X-, señalando que Daniela y Thiago no estarían en la dulce espera.

Daniela Celis rompió el silencio sobre los rumores de embarazo Foto: Twitter

Sin embargo, entre las reacciones, algunos usuarios de la red social señalaban que no le creían y especulaban con la posibilidad de que los exhermanitos sí estuvieran esperando un bebé.

Daniela Celis y Thiago Medina ya no estarían viviendo juntos

En medio de estos rumores de embarazo, Daniela y Thiago ya no estarían conviviendo. Fue la misma Pestañela quien lo reveló en el programa de streaming Fuera de Joda.

“¿Te puedo hacer una pregunta Dani?”, le comienza diciendo Lucila quien agregó: “¿Estás viviendo con Mara (su hermana), vas a tu departamento y volvés?”, quiso saber.

Daniela se sinceró: “Estoy viviendo con Mara” confirmó al tiempo que comparte también junto a su ahijado. Recordemos que hasta hace poco, Daniela vivía junto a Thiago en su departamento.