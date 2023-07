Daniela Celis afrontó los rumores de embarazo y aclaró si espera su primer hijo junto a Thiago Medina.

Recientemente, surgieron rumores sobre Daniela Celis y Thiago Medina, afirmando que la reconocida pareja estaban esperando a su primer hijo juntos. Ante esta situación, la exparticipante de Gran Hermano decidió aclarar las especulaciones y hablar sobre el tema con total sinceridad.

Ángel de Brito se dirigió directamente a una de las fuentes y le planteó a la protagonista la pregunta sobre los rumores. La exconcursante de Gran Hermano, quien conoció a su novio durante el reality, respondió sin dudar al presentador y le reveló cuál es la verdad al respecto. ¿Daniela y Thiago están esperando a su primer hijo juntos?

Los rumores sobre el supuesto embarazo de Daniela Celus y Thiago Medina comenzaron a circular hace unos días. Foto: Instagram

Qué dijo Daniela Celis sobre los rumores de embarazo

Daniela decidió romper el silencio en LAM, donde Ángel de Brito le preguntó a través de Whatsapp sobre los rumores, por lo que la conocida “Pestañela” respondió sin problemas a través de un mensaje de voz que el conductor colocó al aire en la noche del miércoles.

“Es la misma gente, para mí son los fans, es un grupito que siempre dice cosas, nos separan todo el tiempo, después me vuelven a juntar y ahora me embarazaron. Hasta ahora no”, aseguró Daniela, negando rotundamente la posibilidad de estar en la dulce espera con su excompañero de la casa.

De Brito continuó mostrando los mensajes que recibió de Daniela a sus ángelitas, señalando que la joven le hizo una promesa en cuanto al embarazo: “Te prometo que vas a ser el primero en saberlo”.

Daniela de Gran Hermano aseguró que no está embarazada. / Foto: Instagram Foto: Daniela Gran hermano

Sin embargo, Daniela sorprendió con uno de sus mensajes, señalando entre sus dichos sobre la maternidad, que sí está en sus planes y que le gustaría tener un bebé siendo joven.

“Igual me dice que tiene ganas de ser madre joven, pero por ahora no”, indicó Ángel de Brito, impactando a todos los presentes en el panel, quienes comenzaron a charlar sobre ser padres jóvenes.