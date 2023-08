Daniela Celis de Gran Hermano confirmó que está embarazada de gemelos: “Quería ser madre joven”

Esta semana circuló el fuerte rumor del embarazo de Daniela Celis, de Gran Hermano, junto a Thiago Medina y este jueves la exparticipante confirmó la noticia al aire de su programa de streaming “Fuera de Joda”. Además detalló que está en la dulce espera de gemelos: “Voy a ser mamá y no me encontré con uno sino con dos”.

‘Pestañela’, como fue conocida durante su paso por el ciclo conducido por Santiago del Moro, confirmó los trascendidos con mucha emoción y reflexionó que atraviesa una etapa de muchos cambios en su vida.

Daniela Celis confirmó la noticia en su programa de streaming. Captura del video.

Al conocer la novedad, sus compañeros La Tora y Nacho no dudaron en saltar a abrazarla y felicitarla. “Siempre nos peleábamos con mi familia de quién tendría los primeros gemelos y me tocó a mí”, confesó movilizada y reveló que siempre soñó con ser “madre joven”.

¿Quién es el papá de los gemelos de Daniela Celis?

Tras comenzar su romance dentro de la casa de Gran Hermano, Daniela y Thiago continuaron su historia de amo aún después del programa. Fue así como decidieron dar un paso más en la relación y apostaron por vivir juntos, sin embargo este miércoles confirmó que ya no conviven.

Daniela Celis y Thiago Medina. Foto: Instagram

Al momento de revelar la noticia del embarazo, la presentadora de streaming disparó: “No me pregunten quién es el padre porque no lo voy a decir”. Sin embargo, minutos después de continuar la charla, La Tora le preguntó por posibles nombres para sus bebés y quiso saber si el joven oriundo de González Catán ya tenía alguna idea.

En ese momento, Daniela soltó: “¿Cómo sabés que es de Thiago los bebés? Y si no es... Ni me lo preguntaron”. Pero tras generar duda al aire y ante el desconcierto de sus compañeros, afirmó: “Sí, obvio que son de Thiago”.

“No hablamos nombres todavía, de hecho me gustaría que hagamos una lista acá en el canal a ver cuál queda y cuál no. Algunos nombres tengo, pero no los quiero quemar. Si es nene me gustaría Ivo”, adelantó.