Thiago Medina rompió el silencio y habló de su futura paternidad: “No me sentía cómodo...”

Daniela Celis de “Gran Hermano” fue noticia en los últimos días, luego de que comenzaran los fuertes rumores sobre su embarazo que finalmente la “exhermanita” decidió hacer frente a los comentarios y decir la verdad de su salud.

El ex Gran Hermano disfruta de Buzios con su novia, Daniela Celis. Foto: instagram

Mediante su programa de streaming “Fuera de Joda”, Daniela confirmó la noticia de que está embarazada y que en realidad no espera un bebé sino que son dos. “Voy a ser mamá y no me encontré con uno sino con dos”, expresó la famosa.

Si bien mientras conto la noticia, en ningún momento se refirió a Thiago Medina con quien está en pareja y se especulaba que es el padre de los bebés. Daniela esquivó todo tipo de comentarios relacionado a su relación y al padre de sus hijos.

A partir de allí surgieron los rumores de que los “exhermanitos” se habían separado. Sin embargo, Thiago decidió salir a hablar y terminar con los comentarios acerca de su paternidad.

La flamante pareja disfruta de unas vacaciones en las playas de Buzios. Foto: Instagram

El descargo de Thiago Medina sobre el embarazo de Daniela Celis

“Yo quería hablar cuando yo me sentía cómodo”, empezó diciendo en el video. Para luego aclarar la relación que tiene con Daniela, “No quería salir a hablar. Yo lo que siento, Dani sabe lo que yo siento, realmente nos llevamos re bien, y le mando un beso porque sé que me está viendo. No es que no quería hablar, yo no me sentía cómodo todavía para hablar. Yo quiero que lo nuestro sea de la puerta para adentro”, destacó.

Al final, se mostró enojado por cómo se manejó la información y los comentarios que se decían de la pareja. “Nosotros estamos como pareja, todo el día convivimos, estoy hablando con ella, siempre estoy pendiente, y me molesta que salgan a hablar boludeces. Que salgan a decir cosas que nada que ver. Gente que saca información no sé de donde, ¿por qué no se fijan en la vida de ellos?”, expresó el exparticipante de “Gran Hermano”.