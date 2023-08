La verdadera razón por la que Thiago de Gran Hermano cerró su verdulería

Thiago Medina y Daniela Celis están viviendo un gran momento juntos, tras dar a conocer la noticia de que serán padres de gemelos. La pareja, que se formó dentro de la casa de Gran Hermano, ha estado compartiendo detalles de su relación y de su futuro.

Daniela Thiago Foto: Captura de pantalla

Uno de los detalles que se conoció en las últimas horas tiene que ver con el motivo por el que Thiago decidió cerrar su verdulería, negocio que abrió luego de salir del reality y con el que estuvo durante casi cinco meses.

El motivo por el que Thiago cerró su verdulería

En el programa de “A la Barbarossa”, Daniela y Thiago hablaron un poco sobre el embarazo, además de revelar sus planes a futuro. Entre sus tantos dichos, el exparticipante de Gran Hermano señaló que el verdadero motivo por el que cerró su verdulería estaba relacionado con una serie de problemas que tenía y que no lo dejaban ir.

“La cerré porque no podía ir mucho con todos los problemas que tenía”, blanqueó el ex Gran Hermano 2022.

“Para no quedar mal yo cerré todo”, concluyó Thiago Medina, al lado de Daniela Celis, señalando que tenían una idea nueva de negocio. Daniela fue quien lo reveló : “Quiere lanzar una marca de ropa”.

“Quiero hacer algo con lo que me sienta identificado”, explicó Thiago, dando detalles de donde vino su idea: “Mucha gente me manda mensajes cuando uso una remera o un pantalón. Y si siempre van y compran en otro lado, ¿por qué no hago mi propia marca? Estamos viendo todo con Dani para hacerlo”.