La reacción de Wanda Nara luego de que L-Gante confirmara su romance

Después de un período de tres meses preso, L-Gante finalmente fue liberado de su detención en la DDI de Quilmes. Aprovechando su regreso a la libertad, el famoso cantante de la cumbia 420 dio varias entrevistas para reconectarse con sus seguidores. Durante estas notas, el destacado exponente del RKT compartió su experiencia en prisión, sus planes para el futuro y sorprendió a todos con revelaciones sobre su vida amorosa.

L-Gante, verborrágico en stories. (Instagram @lgante_keloke)

Al abordar el tema de su arresto, L-Gante expresó: “Hay muchas versiones y yo ya he dado mi declaración al respecto. No puedo profundizar demasiado en el tema, ya que cualquier error podría tener consecuencias, y la otra parte está muy atenta a cualquier detalle”. Además, hizo hincapié en su inocencia: “Soy inocente, no juzgo el trabajo de nadie, que se sigan haciendo las investigaciones como corresponde. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier situación y a dar la cara sin problemas”.

En una entrevista en el programa radial “Crossover” de Julio Leiva en Vorterix, L-Gante también abordó los persistentes rumores sobre un posible romance con la conocida figura mediática Wanda Nara. Comenzó aclarando su situación sentimental: “En mi vida, solo he tenido una novia, que fue Tamara, de quien me separé hace casi un año. Mantenemos una buena relación como familia, aunque no como pareja, pero nos llevamos bien”.

Tamara Baéz habría rechazado 500 mil pesos mensuales y una casa porque sabe que el cantante factura más (Capturas de panta

Luego, reveló: “Después de la separación, mi fama creció rápidamente, y sí, estuve cerca de entablar una relación con Wanda, pero no fue más allá. Después, las cosas se complicaron. A lo largo de este tiempo, he establecido relaciones de confianza con varias personas”.

Finalmente, destacó su cercanía con Wanda Nara al afirmar: “Hablé con ella después de mi liberación, todo en buenos términos. Mantenemos el contacto de manera amigable”. Este comentario confirmó que L-Gante sigue en contacto con Wanda, quien se encuentra en Turquía junto a su familia enfrentando desafíos de salud.

LA REACCIÓN DE WANDA NARA A LA ENTREVISTA DE L-GANTE

La confirmación de la fugaz relación entre Wanda Nara y L-Gante se dio a conocer a mediados de julio, cuando el cantante de cumbia 420 admitió que había tenido una relación con la mediática. Wanda, por su parte, se había mantenido en silencio hasta que publicó un video en TikTok donde le daba “clases de empoderamiento” a sus hijas.

Wanda Nara y la indirecta a L-Gante Foto: redes

En el video, la modelo utiliza la canción “No se gasta batería con un ex” de Sech. La letra de la canción hace referencia a una relación que ha terminado y a la importancia de no seguir pensando en el ex. Muchos interpretaron que la indirecta era para L-Gante, ya que la relación entre ellos había terminado recientemente.

En mayo, Wanda Nara publicó una serie de mensajes en Instagram que muchos interpretaron como indirectas para L-Gante. En uno de los mensajes, Wanda escribió: “Mis códigos son varios y no me hables del barrio”. En otro mensaje, escribió: “Tu letra decía que me querías y tantas noches mis lágrimas secaste y hoy sos vos quien las provocaste”.