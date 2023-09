Wanda Nara es una de las famosas que mayor presencia tiene en las redes sociales. Con millones de seguidores en su perfil de Instagram, no duda en mostrar todo lo relacionado a su vida en Estambul, donde está instalada con su familia.

Cuánto sale el postre elegido por Wanda Nara en Estambul Foto: Instagram/Wanda_Nara

La conductora acostumbra a compartir detalles de su rutina como son sus viajes, los looks que usa y los momentos junto a sus hijos. Hace unos días mostró como fue la vuelta de sus herederos al colegio y como ella busca estar presente en cada paso que dan.

Al igual que sigue de cerca cada partido de Mauro Icardi, la conductora decidió ir a la cancha a alentar a su marido y su look no pasó desapercibido. Es sabido que la famosa es fanática de la moda y en su guardarropa no pueden faltar las prendas que son tendencias y de las marcas más exclusivas del mundo.

El glamoroso look de Wanda Nara para ir a la cancha

Wanda Nara compartió en su feed el outfit que eligió para acompañar a Mauro Icardi en el partido con el Galatasaray. Lo que más llamó la atención de la serie de fotos que subió es la cartera de hombro de Louis Vuitton.

Wanda Nara Foto: instagram/wanda_

Es un diseño en color marrón y beige con una correa ajustable y un cierre de cremallera, acompañado del logo de la marca. Tiene un precio de alrededor de 2800 euros.

El canchero y costoso look que eligió Wanda Nara para ir a la cancha Foto: instagram/wanda_

Además, para completar su lujoso look, optó por una remera musculosa de la firma Gucci con estampa y escote, y unos pantalones cargo en color negro. Otra de las prendas de lujo que eligió son unas zapatillas Air Jordan Low Elevate en color naranja y blanco.

La conductora siempre llama la atención por las combinaciones que elige para cada salida y que son de las marcas más exclusivas de moda.