Paula Chaves reveló la verdad sobre su relación con Zaira Nara: “No tengo doble cara”

Desde que se hicieron conocidas tanto Zaira Nara como Paula Chaves siempre se mostraron muy juntas y cada paso que daban en el mundo el modelaje o la conducción se acompañaban mutuamente. Incluso la hermana de Wanda Nara es la madrina de la hija más chica de Paula Chaves.

Paula Chaves lució un look otoñal cargado de sensualidad. Foto: Paula Chaves

Sin embargo, hace varios meses que las modelos no se muestran juntas, ni comparten contenido en sus redes sociales, hasta llegaron aclarar que se habían distanciado, pero no revelaron los motivos.

Desde ese entonces surgieron varias versiones su distanciamiento, uno de los motivos según contaron en Socios del Espectáculo fue que Zaira Nara comenzó un romance con una expareja de Paula Chaves, lo que había enojado a la top model.

Qué dijo Paula Chaves de su relación con Zaira Nara

La esposa de Pedro Alfonso estuvo de invitada en el primer programa de “PH: Podemos Hablar”. Uno de los momentos más importantes del ciclo televisivo fue cuando el conductor le preguntó a la modelo por su “pelea” con Zaira Nara.

“No quiero entrar en detalles, yo en eso, no siento que sea una virtud, soy muy pasional para mis vínculos y me considero una persona súper transparente y no tengo doble cara, como me ves acá, me vas a ver siempre”, expresó la conductora.

Y agregó: “Cuando yo me desilusiono es muy difícil para mí, cuando algo me hace mal y me incómoda, en eso soy muy así, no me siento cómoda, chau”.

Por último, fue sincera a pesar de su incomodidad, comentó: “No quiero decir más nada, pero no puedo hacer futurología, hay que naturalizarlo, es la vida misma. Nos vamos acercando o alejando de amigos”.

Por lo que Paula Chaves dejó en claro que es muy difícil que vuelva a confiar y a tener una amistad como era antes.