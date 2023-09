Temática de Tini Stoessel, candy bar y juegos: así fue el cumpleaños de Olivia, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Desde que se conocieron en la pista del “Bailando por un sueño”, su relación fue pública y seguida por todos los televidentes.

Hace unas semanas la hija mayor de la pareja Olivia cumplió 10 años, en ese entonces le hicieron un festejo más íntimo y entre familia. Pero finalmente tuvo su ansiada celebración con todos sus amigos y familiares en una megafiesta con una temática muy especial.

Así fue el mega festejo de Olivia, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Olivia es muy fanática de Tini Stoessel por lo que decidió hacer su cumpleaños inspirado en la cantante. La decoración del lugar estaba repleta de globos en diferentes formas y tonalidades de color rosa y las letras T en plateado.

La mesa principal estaba decorada en el mismo color, la torta era de un piso con el nombre de Tini en grande y arriba el diseño del último álbum de la cantante. También había varias tortas más chicas, macarons, donas, cupcakes y las bolsitas de cumpleaños con la misma temática para los invitados.

Así fue el cumpleaños de Olivia, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso Foto: instagram/chavespauo

Para que los más chicos se diviertan hubo varios inflables al aire libre, música y un candy bar con distintas cajas de golosinas para que los invitados armen sus propias bolsitas. En todo el espacio no faltaron las iniciales de “La Triple T”.

Olivia se mostró con una sonrisa y feliz en las imágenes que publicó la modelo, además se la ve disfrutar de cada momento con sus amigos.

La conductora aprovechó para dedicarle un tierno mensaje a su primogénita: “Soy mamá hace 10 años. Ahora me doy cuenta lo chica que la tuve… Todo lo que aprendimos juntas. Pero me explota el corazón de orgullo, cuando maestras, mamás o cualquier ser que se cruza con ella, me dicen: ‘no puedo creer lo divina que es Oli. Sos única’”.

Por otro lado, en sus historias, fue contando algunos detalles divertidos de la fiesta: “No nos dejó ir a la torta con ella (y siempre controladora, chequeando cuando tienen que salir los papelitos)”, escribió con humor.