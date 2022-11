Zaira Nara y Paula Chaves estuvieron juntas en un evento tras los rumores de una pelea.

Zaira Nara y Paula Chaves son, probablemente, de las famosas más queridas de argentina. Las presentadoras de televisión y modelos conquistaron al público desde sus primeras apariciones en la pantalla chica y las revistas. Si bien sus carreras profesionales se diferencian, siempre se mantuvieron muy cercanas, con una amistad que parecía de fierro.

Sin embargo, semanas atrás las famosas comenzaron a enfrentar rumores que aseguraban que se habían distanciado y todo parecía apuntar a un hombre. Sucede que, según trascendió, Nara estaría en una relación con Facundo Pieres, un polista y exnovio de Chaves. Todo se dio en el marco de la reciente separación de la menor de las Nara con el padre de sus hijos, Jakob Von Plessen.

Paula Chaves compartió una grabación con Wanda Nara y así quedó confirmada su enemistad con la China Suárez

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece) Zaira se refirió a la presunta pelea: “Todo eso lo dicen ustedes. Pau es mi amiga y las cosas las hablamos entre nosotras, el resto es puro espuma”, aseguró. “No tengo novio, ni saliente, ni nada. Yo no me estoy conociendo con nadie, imposible, estoy fresca como una lechuga, no me peleé con nadie”, sentenció la modelo luego de que le preguntaran sobre su nueva relación.

Zaira Nara y Paula Chaves

Zaira Nara y Paula Chaves juntas en un evento

Tras superar fuertes rumores que las enfrentaban, Zaira y Paula posaron juntas para la cámara, sonrientes y abrazadas. “Amigas hermosas”, escribieron en sus redes sociales. En las imágenes también se la puede ver a Mery del Cerro, quien aseguraban que había tomado partido por Chaves, aunque luego se desmintió.

Zaira, Paula y Mery del Cerro. Foto: Instagram

Las tres famosas resultan ser muy amigas y, sobre todo Nara y Chaves, ya que Zaira es la madrina de Filipa Alfonso, la hija menor de Paula y Pedro Alfonso. Este vínculo las unirá de por vida, y lo resaltan cada vez que deben enfrentar dichos sobre peleas.

Las amigas, juntas, desmintiendo rumores de pelea. Foto: Instagram

Sin embargo, quedó muy claro que en este evento que condujeron juntas que las asperezas (si es que las hubo) quedaron en el pasado y la amistad está intacta.