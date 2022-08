Paula Chaves habló sobre la lactancia materna y anunció que no tendrá más hijos: “Filipa es la última”

Paula Chaves es una conductora de televisión y modelo muy querida por la gente. Desde sus comienzos en la pantalla chica supo ganarse un lugar en el corazón de las personas y los famosos. Incluso, fue en el ambiente que conoció a Pedro Alfonso, quien es su pareja hace 12 años y también es el padre de sus hijos.

La pareja es una de las más queridas por el medio y se los puede ver siempre muy compañeros. A pesar de la vida agitada que llevan, debido a sus tres hijos, Chaves y Alfonso saben hacerse sus espacios y disfrutar de los momentos que comparten juntos.

Paula Chaves celebró 12 años de amor con Pedro Alfonso

Días atrás, Olivia (9), su hija más grande, cumplió años y el festejó fue para grandes y chicos. Incluso, Paula compartió divertidos momentos donde se los ve a los cinco disfrutando en un inflable. En el video también estaban Baltazar (5) y Filipa (2), sus otros dos hijos.

Paula Chaves mandó al frente a Pedro Alfonso al celebrar sus 12 años de relación.

Paula Chaves contó que no volverá a ser madre

Hace un tiempo que Paula Chaves está muy vinculada con el tema de la lactancia materna y los partos respetados, incluso es “doula”, un curso que pretende formar acompañantes para personas en el portal del embarazo, parto y puerperio desde un lugar amoroso y con información actualizada.

Por eso, todo lo vinculado con esos temas la toca desde cerca: “Lactancia eterna. Qué difícil es encontrar la coherencia entre querer amamantar hasta los 12 años y querer dormir”, bromeó y continuó: “Se me hace difícil a veces sostener la lactancia y más sabiendo que Fili será la última. Se me mueven muchas cosas internas”.

La foto que acompañó el posteo sobre la lactancia eterna. Foto: Instagram

“El saber que ya no voy a tener más bebé, el querer que ella siga siendo bebé, el disfrutar cuando toma, pero a la vez no dar más cuando me demanda si parar. Es muy difícil, como la maternidad en sí”, reflexionó Paula.

Los tres hijos de Paula Chaves y Pedro Alfonso. Foto: Instagram

Y admitió que tiene puntos de vista encontrados: “Esas contradicciones que se me presentan a diario. Amarlos y querer disfrutarlos 24x7 y el querer que se hagan las 20.30 para que estén todos dormidos y la casa en silencio”. “Me gusta compartir mi experiencia con ustedes, porque me hace bien leerlas”, concluyó la conductora.