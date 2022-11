Una combinación única para inspirarte en tus looks monocromáticos: tiro alto y corset escotado

Zaira Nara irradia elegancia y finura en cada uno de sus outfits. Sabe cómo combinar las prendas a la perfección y darle su toque personal en cada una de sus apariciones. Una pieza fundamental es saber que prendas van mejor con tu figura y estilo.

Zaira Nara enamora desde la montaña Foto: Instagram

Desde un living en Nordelta la modelo posó para una campaña de indumentaria con lo que se avecina en la nueva temporada 2023. Corset satinado escote corazón sumado con un pantalón tiro alto efecto cuero. Lo llamativo fue la elección de tonalidades.

Desde las calles de un de los countrys más exclusivos de zona norte, Zaira impuso una nueva tendencia. Al parecer, será furor el estilo monocromático. Y aunque a no todos los cuerpos le favorece el uso del cinturón como corte, la morocha de las Nara lo lució con total soltura.

El look de Zaira Nara para ir a trabajar Foto: instagram/Zaira.Nara

Pelo largo y ondas rotas, son el clásico de todos los años. Sin embargo, en este último tiempo, las pasarelas eligieron este peinado por encima de otros. Así es como pueden inspirarse los 5 millones de seguidores que la siguen en las redes sociales.

Zaira Nara lució un traje de baño único. Foto: Instagram

La pelea entre Zaira Nara y Paula Chávez

Luego de que Nara se separe de su marido, se filtraron rumores de romance con un polista, Facundo Pieres. Con la salvedad que es la ex pareja de su amiga de toda la vida.

Corset escote corazón, falda larga y cinturón: el outfit de gala de Zaira Nara que despertó suspiros. Foto: Instagram/@zaira.

Ante estas especulaciones, Zaira declaró: “Pau es mi amiga y las cosas las hablamos entre nosotras, el resto es pura espuma”, aseguró. Y agregó: “No tengo novio, ni saliente ni nada. Yo no me estoy conociendo con nadie, imposible, estoy fresca como una lechuga, no me peleé con nadie”.