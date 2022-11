Zaira Nara enamoró luciendo una microbikini negra desde una montaña en Austria: “Soy Heidi”

Zaira Nara tiene una comunidad de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí publica contenido exclusivo para sus fanáticos.

Esta vez sorprendió a todos con una megaproducción de fotos al estilo “Heidi”. Desde una montaña en Austria, la modelo posó con una microbikini negra que está al último grito de la moda.

Zaira Nara cautivó a sus fanáticos con un look veraniego Foto: Instagram

Con una bikini colaless, la empresaria argentina deja poco espacio a la imaginación.

Sin dudas Zaira sabe como dejar suspirando a todos y enamora a su público.

La modelo despliega toda su sensualidad y advierte a sus seguidores: “Es muy importante no olvidarse de hidratar la piel de todo el cuerpo”. Este es el tip fundamental para verse tan radiante.

Zaira Nara enamora desde la montaña Foto: Instagram

A los pocos minutos obtuvo miles de “me gustas” y cientos de reacciones.

“Sos hermosa”, “La más linda de todas”, “No das más”, “Te amamos”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió.

QUÉ PASÓ ENTRE ZAIRA NARA Y PAULA CHÁVEZ

Luego de la ruptura con Jakob Von Plessen, el hombre con quien estuvo en relación por ocho años, Zaira Nara se dedicó al cuidado de su familia y a disfrutar de su vida de soltera. Sin embargo, hace algunas semanas atrás, surgió el rumor de que estaba empezando a salir con Facundo Pieres, ex pareja de su amiga Paula Chávez.

El súper look de Paula Cháves y Zaira Nara

Y los medios tomaron este hecho de traición y discordia que habría provocado una pelea entre ambas y consecuentemente un distanciamiento, y lo replicaron como una certeza; pero Zaira se encargó de desmentirlo durante la entrevista que le hicieron para el programa ‘Socios del Espectáculo’: “Pau es mi amiga y las cosas las hablamos entre nosotras, el resto es pura espuma. No tengo novio, ni saliente ni nada”, aseveró y para concluir insistió en los dos puntos más fuertes del rumor: “Yo no me estoy conociendo con nadie, imposible, estoy fresca como una lechuga, no me peleé con nadie”.