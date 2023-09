¿Se terminaron las hipótesis?: qué dijo L-Gante sobre su relación con Wanda Nara

Luego de tres meses, L - Gante fue liberado de la DDI de Quilmes, donde se encontraba detenido por presuntas amenazas y secuestro. Aprovechando de este momento, el cantante de la cumbia 420 se encuentra brindando entrevistas con varios medios y reencontrándose con fans.

Durante estas notas, el referente del RKT contó como pasó su tiempo en prisión, qué piensa hacer en este nuevo momento e incluso se animó a hablar sobre sus relaciones amorosas y dio una gran revelación.

L-Gante dio una conferencia y habló sobre sus días detenido.

L-Gante habló sobre su relación con Wanda Nara

Luego de salir de prisión, L-Gante se encuentra retomando su vida y carrera, aprovechando para volver a hablar con los medios. En ese contexto, el referente de la cumbia 420 se sinceró y habló en profundidad sobre varios aspectos de su vida, hasta sus relaciones amorosas.

“Primero, hay muchas versiones, y segundo, yo encaré con mi declaración. Así que declarado ya está. En mis palabras. No puedo hablar mucho del tema porque cualquier cosa me puede llegar a modificar algo y la parte contraria está muy atenta a que yo me equivoque en algo”, contó L-Gante, refiriéndose a la causa por la que estuvo detenido.

En una entrevista con el programa radial Crossover de Julio Leiva por Vorterix, contó: “Pero soy inocente. No juzgo el trabajo de nadie, que hagan las cosas como se tienen que hacer y no pasa nada, estamos a disposición, yo estoy para dar la cara, olvidate”.

L-Gante entrevista con Julio Leiva Foto: web

Asimismo, tocaron varios puntos de su vida, entre ellos, se refirió a los rumores de romance con la mediática Wanda Nara. “De eso tengo mucho guardado en mí... Pero yo en mi vida tuve una sola novia, la cual fue Tamara, y me separé hace casi un año. En eso, trato de que nos sigamos llevando bien y nos vamos a ver siempre las caras. Somos familia, no pareja, pero nos llevamos piola”, comenzó contando sobre su intimidad.

Y luego, confesó: “Me separé y a la vez, al mismo tiempo, era famoso ya. Ahí me emocioné con todo, después lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí, después lo demás todo de paso mal. Pero así tengo varias personas que me han quedado de confianza”.

“Hablé con ella al salir, piola, mantengo siempre contacto, re de diez”, cerró L-Gante, quien confirmó que continúa en contacto con Wanda Nara, que se encuentra en Turquía junto a su familia, atravesando un delicado problema de salud.