Por segunda vez en menos de un año, Carolina Losada se contagió coronavirus. La confirmación del diagnóstico este martes afecta a ocho representantes de Juntos por el Cambio que estuvieron en contacto con la senadora nacional el mismo día en que se hizo el hisopado y deben evaluar el aislamiento preventivo.

La periodista visitó Villa Cañás el último sábado para asistir a un encuentro de fin de año de la coalición opositora. Allí estuvo presente la diputada nacional Germana Figueroa Casas, entre otros dirigentes que hablaron durante el plenario para hacer su balance después del triunfo en las elecciones.

Losada sufrió “disfonía” y un “pequeño malestar”, por lo que se sometió a dos exámenes en lugares diferentes y finalmente confirmó el diagnóstico positivo de COVID-19. En las horas previas a los test, estuvo en contacto con las concejalas rosarinas Ana Laura Martínez y Daniela León, así como el edil Martín Rosúa.

Por otra parte, en el encuentro partidario tambien estuvieron los diputados provinciales Julián Galdeano y Alejandro Boscarol. La lista de dirigentes de Juntos por el Cambio se completa con el santafesino Sebastián Mastropaolo y Germán Pugnaloni, vicepresidente del PRO en Santa Fe.

El segundo contagio de Losada sembró dudas sobre su situación frente al COVID-19. La primera vez que se infectó, todavía no había sido vacunada y meses antes expresó que no quería hacerlo. Desde entonces, no brindó información pública al respecto para saber si recibió alguno de los medicamentos disponibles.