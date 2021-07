Este 15 de julio llegó el momento del “Sí quiero” y de la unión como pareja de una de las personas más reconocidas a nivel periodístico del país, Luis Novaresio junto a su, ahora, esposo, Braulio Bauab. El amor de ellos comenzó hace ya unos años y recién este 2021 pusieron fecha de casamiento luego de que la pandemia le cambiara los planes.

Si bien estaba previsto que el casamiento fuera a fines del 2020, la llegada del coronavirus complicó la situación y finalmente, la pareja dio el sí este jueves.

Luis Novaresio y Braulio dieron el sí. Web | Foto:Web

No obstante, lo que hoy vemos como un “Sí acepto” llevó años de relación e incluso de aceptación. Hace ya más de dos años que la pareja se conoció a través de una divertida situación por la que pasaron. Novaresio contó en el programa PH que gracias a una compañera de Infobae, se cruzó Braulio en su vida.

“Mi compañera vino y me dijo que tenía un amigo para presentarme, le dije que no gracias y me dijo que era vecino mío”, contó Luis en la mesa de Andy. En su relato agregó: “Mi compañera me dijo ‘Si algún día te cruzás con alguien en el edificio que te pide una tacita de azucar, ya sabés que va a ser él’, y así fue. Un día bajando las escaleras un chico me pregunta por la tacita y ahí empezamos a hablar y nos conocimos”.

Luis Novaresio y Braulio Bauab (Instagram de Luis Novaresio) Instagram de Luis Novaresio

En este relato que el periodista realizó sobre su conocimiento con su actual esposo, agregó que se trata de una relación “angelada”, que se divierte mucho con Braulio, que aprende, y que él es un padre fabuloso, teniendo en cuenta que tiene una hija con una pareja mujer que mantuvo en el pasado.

Desde entonces, el periodista comenzó a utilizar sus redes sociales para compartir parte de la vida privada y así fue como subió su primer foto con Braulio, a quien catalogó como “la felicidad”.

El amor que se tienen es mutuo, y tan sano que hasta este 2021 ha perdurado, agregando que este 15 de julio finalmente se casaron y piensan asumir un futuro juntos. “En Marzo será una buena fecha para el casamiento”, había comentado Luis respecto a la fiesta del compromiso que se realizaría el 2022.

Luis Novaresio y Braulio Bauab anunciaron que se casan este jueves. (Instagram de Luis Novaresio) Instagram de Luis Novaresio

A través de las redes sociales, la pareja es muy codiciada por los usuarios de Internet, y en las imágenes que sube Novaresio junto a Braulio se deja ver su unión y compañerismo mutuo. Tanto que hasta en una de las últimas postales, el periodista le dedicó un tierno mensaje: “Tiene, necesariamente, el delirio de lo lúdico. Tienen la irreverencia de ser cómplices y el sueño soñado que acaricia con las manos lo que apenas se imaginaba. Tiene paz, luz, sol, viento, marea, mito y magia, descanso y zozobra, red y abismo. Tiene eso. Lo que ves. Lo que yo veo, viéndote. Tiene licencia para disparatar eternidad pero verdad de presente bien vivo. Sube y baja. Sube. Subimos. Suben. Como la bandera que cantaba Mercedes, la negra, sin más ansias que aquel abrazo y besos que nadie puede más que nosotros. Nadie. O no lo viste anoche? Inseparables. Nuestros. De nadie más”.

La unión marcó un antes y un después en la vida de ambos. Desde que se conocieron no se separaron y empezar a compartir todo tipo de eventos juntos, desde una ceremonia de premios a las que asistía Novaresio hasta la vida cotidiana. ¡Felicitaciones novios!