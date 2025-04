El increíble gesto de Luis Novaresio con los familiares del Papa Francisco: “Da vergüenza la actitud”

Mientras desde distintas partes del mundo miles de fieles y líderes políticos están viajando a Roma para darle el último adiós al Papa Francisco, sus familiares de Argentina revelaron que no tenían los recursos para estar presentes en el funeral.

Ante este escenario, Luis Novaresio encabezó una gestión para ayudar a la familia a viajar a despedirse de Jorge Bergoglio, que falleció este lunes a los 88 años, luego de 12 años de papado, y este miércoles reveló en su programa de televisión.

El periodista Luis Novaresio publicó una novela en 2024.

El periodista sorprendió a todos sus seguidores al contar en X que lograron conseguir los pasajes y el alojamiento para que los más cercanos al Papa puedan darle el último adiós en el Vaticano. “Humildemente en nuestro programa de A24 les conseguimos dos pasajes y dos alojamientos”, comentó en las redes sociales.

Sin embargo, aprovechó el mismo mensaje para cuestionar al Gobierno por no ocuparse de esto: “Igual, da vergüenza la actitud de los que deberían”.

“Pensaba. Se quejan ante las autoridades del canal porque no les gusta un adjetivo que se usa con ellos atentos a la pantalla con microscopio pero no pueden ver que el sobrino de sangre del Papa no tiene nada ni un mango para viajar al funeral y no se quejan ni llaman a nadie”, explicó en otro tuit en el que se notó su disconformidad con las autoridades.

Entonces reveló cómo pudo junto a su equipo de trabajo hacerse cargo de esta necesidad: “Por suerte miraba la tele la genial gente de Corima Viajes y les regaló dos pasajes”. “Por suerte laburo con la Produ de A24. Maxi, Melina, Colomba, Fausto y todos les gestionaron el alojamiento. Nada. Eso”, concluyó mencionando a cada uno de los integrantes de su producción que se pusieron al hombro la difícil tarea.