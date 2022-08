Carlos Tevez: “No me sorprende nada de lo que la gente de Boca me vaya a dar”

En vísperas de su primera visita como director técnico de un equipo rival, Carlos Tevez se mostró feliz por el regreso a la Bombonera. En Buenos Aires pintaron paredes y colocaron pasacalles para la llegada del ídolo. El entrenador de Rosario Central respondió: “No me sorprende nada de lo que la gente de Boca me vaya a dar y cómo me van a recibir”.

“Siempre voy a estar agradecido porque me dieron todo, es mi casa”, afirmó este martes el “Apache”. Al mismo tiempo, aseguró que pretende disfrutar del partido con los canallas, ya que muchos de ellos pisan el césped del Estadio Alberto J. Armando por primera vez.

El exfutbolista de 38 años fue compañero de la gran mayoría de los rivales de este miércoles. Al respecto, aseguró: “Los conozco muy bien. Una cosa es saber y poder transmitirle a mis jugadores y otra cosa es estar adentro”.

En cuanto a la fórmula para vencer a Boca, Tevez planteó que Rosario Central tiene que entrar con “tranquilidad” a la Bombonera porque las dimensiones del campo de juego “son las mismas” que en otros . “No hay que darle tanta vuelta. Es la más linda del mundo, pero es una cancha más”, manifestó.

Si bien, el DT canalla consideró que el marco del estadio en Buenos Aires “no es normal”, aseguró que su equipo está “creciendo muchísimo” y “puede competir con cualquiera”. En esa línea, agregó: “Los chicos están haciendo un buen trabajo y los vamos a respaldar cien por ciento”.

“Si planteás solamente defender, se hace imposible ganar”, explicó Tevez en cuanto a la estregia de Rosario Central. Por otro lado, advirtió que “Boca tiene jerarquía” y “te cambia el partido en un minuto”.