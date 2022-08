Después de la derrota de Rosario Central ante Tigre, el entrenador Carlos Tevez respaldó a los juveniles este lunes en Victoria. Luego admitió que el equipo sufre las lesiones de los más experimentados del plantel. “Es esto lo que tenemos. Esta es realidad”, comentó sobre la situación del Canalla.

El “Apache” aseguró que está “plenamente confiado” en el trabajo de su cuerpo técnico y sus futbolistas. Luego aseguró: “Los chicos sólo tienen que jugar. Yo los banco y me hago responsable”.

“Me trajeron para un proyecto con los juveniles. Es el momento de hacerlo, de hacer el cambio”, comentó Tevez en la conferencia de prensa después del partido con Tigre. Luego señaló que muchos de los refuerzos “no están bien físicamente”. Así destacó el peso de las ausencias de Ignacio Malcorra y Jhonatan Candia.

El exfutbolista de 38 años subrayó que “mucha gente importante se lesionó en este momento” en Rosario Central. Por otra parte, apuntó: “Hay que tener paciencia porque esto es lo que hay, muchachos”.

Tevez enfatizó que las bajas de los jugadores más experimentados no son “excusas” frente a la mala racha del Canalla. “Una vez que nos amoldemos, vamos a estar mejor”, adelantó sobre el trabajo con los juveniles.

“No voy a bajar del barco por nada del mundo”

El director técnico de Rosario Central llegó hace menos de dos meses y todavía no llegó a la decena de partidos. Después de la eliminación de la Copa Argentina ante Quilmes y dos derrotas consecutivas en la Liga Profesional, aseveró: “No me voy a bajar del barco por nada del mundo para dejar solos a los chicos y a los referentes de este grupo”.

“Creo plenamente en este equipo. Soy sincero y la gente se tiene que dar cuenta”, expresó Tevez. De esta manera respaldó a los jugadores más allá de la serie de malos resultados.

El "Apache" quiere levantar al equipo con el aporte de los juveniles. Foto: @rosariocentral

Luego de haber enviado cinco futbolistas a la reserva para darle más espacio a los juveniles, el “Apache” defendió su decisión. “Si los pongo, es porque veo en ellos un gran futuro y los voy a ayudar a que sean lo mejor para Central”, argumentó.

El entrenador canalla consideró que al equipo le falta “un poquito más de tiempo” y concluyó van por el “buen camino”. En esa línea, sostuvo sobre la derrota con Tigre: “Esto no puede manchar lo que venimos haciendo”.