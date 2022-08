La curiosa declaración de Carlos Tévez que enfureció a los hinchas de Boca

Boca y Rosario Central se enfrentarán por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol el próximo miércoles en La Bombonera, en lo que será sin dudas una jornada especial para Carlos Tévez, hoy entrenador del Canalla pero ídolo del Xeneize. Al referirse a dicho partido, el Apache causó polémica y enojo en los hinchas de Boca.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria de Central por 3-1 ante Barracas, a Tévez le preguntaron sobre su esperada vuelta al estadio del Xeneize, en el cual disputó su último partido en junio del año pasado: “Obvio que es algo especial para mí en lo personal. Todos saben que como jugador, vestí sólo esa camiseta en Argentina.”

Carlos Tevez asumió como director técnico de Rosario Central en junio de 2022. Foto: @rosariocentral

Además, agregó: “No va a ser diferente a lo demás como técnico, porque yo hoy defiendo esta camiseta y la verdad es que va a ser muy lindo para mí llegar a la Bombonera con Central y con mi equipo”.

Cuando le consultaron sobre si iba a gritar un supuesto gol del Canalla, Tévez no dudó y contestó “Sí, ¿cómo no lo voy a gritar? Como lo grité hoy”. Esa frase no cayó bien en muchos hinchas de Boca, quienes acusaron a Carlitos de “traidor”, “mercenario” y “desagradecido”. Sin embargo, muchos otros salieron a bancar al ahora entrenador del equipo rosarino.

El enojo de los hinchas de Boca con Carlos Tévez

Los hincha de Boca, enfurecidos con Tévez Foto: Twitter

