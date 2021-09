No es ningún secreto que a Antonela Roccuzzo le gusta la música de Ed Sheeran. Así era sólo cuestión de tiempo que la esposa de Lionel Messi reaccionara al ver la foto de su marido con el artista después del partido de París Saint-Germain (PSG). La rosarina hizo “puchero” en su respuesta a la publicación en redes sociales.

La influencer no tardó en darle like a la imagen de la “Pulga” abrazado con el cantante en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, también incluyó un comentario sobre el mensaje con el que el futbolista confirmó que ella no pudo sumarse al encuentro con en el estadio francés.

La esposa de Leo respondió a una broma de su amiga Sofía Balbi. @leomessi | Instagram

“A alguien que yo conozco esta foto le encanta”, había escrito más temprano Sofía Balbi, amiga íntima de la rosarina. A partir de la indirecta de la esposa de Luis Suárez, Leo confirmó que la estrella pop le mandó saludos a su pareja.

Antonela no utilizó palabras para responder sobre la publicación. Apenas publicó tres emojis con una cara triste por haberse perdido la oportunidad de conocer a Sheeran, cuya música suele utilizar para sus historias en redes sociales.

El inglés se llevó una camiseta de PSG de regalo en su visita al Parque de los Príncipes. @icicestparis | Instagam

La foto de Messi y el artista inglés fue tendencia en redes sociales durante el inicio de la jornada como epílogo del partido en el que convirtió su primer gol para PSG. El equipo de Mauricio Pochettino le ganó 2 a 0 a Manchester City el día anterior y el entrenador también se anotó entre los que se dieron el gusto de saludar al compositor.