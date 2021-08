Ángel Di María volvió a dar la cara cuando le consultaron por el club de su vida. “Me gustaría retirarme en Rosario Central y jugar un clásico”, confesó.

En una entrevista con TyC Sports, luego del glamour de París, Di María mostró su interés de volver a Central.

Le preguntaron si le gustaría volver a jugar contra Newell’s con la camiseta del “Canalla” y el volante no dudó.

“Sí, sería uno de mis sueños que quisiera volver a cumplir. Tuve la posibilidad de poder hacerlo, pero me gustaría poder volver otra vez a Central en algún momento, retirarme en Central, poder volver a jugar un clásico, poder estar en un gran nivel todavía”, confesó.

Si bien contó su deseo, la vuelta deberá esperar. “Siento que todavía tengo mucho para seguir dando, por eso estoy tranquilo. Se que la gente y más mis amigos, que son todos de Central menos uno, están siempre con la presión de que vuelva, pero saben que todavía estoy en un nivel bueno, que todavía tengo para seguir dando y que todavía quiero seguir triunfando y ganando cosas en Europa”, contó.

Ángel Di María estuvo cerca de jugar en Boca

Cuando apareció en Central, el club recibió ofertas concretas por “Fideo”. Estuvo a punto de jugar en Boca, pero una oferta del Benfica cambió los planes.

“Lo normal era que me iba a ir a Boca, pero aparece el Benfica y Rosario Central estaba con el problema del quiebre. La abogada que manejaba todo ese tema dijo que, si me iba, tenía que irme al exterior porque iban a entrar euros y era la única manera de poder salvar al club, que estaba muy mal económicamente. Por eso me fui a Europa”, declaró Di María.