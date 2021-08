Ángel Di María contó intimidades del vestuario del PSG luego de la noticia que paralizó al mundo. El primer entrenamiento de Lionel Messi en París, con las palabras de su amigo de Rosario.

//Mirá también: Qué son los Fan Tokens, la criptomoneda que recibió Lionel Messi por su llegada al PSG

En F360, el programa de Gustavo López, “Fideo” volvió a declarar luego de la final de la Copa América.

“Más que feliz, se me cumplieron todos los sueños en un mes”, confesó por la conquista de la Copa en el Maracaná y por la llegada de Messi al equipo parisino. “Todavía no caigo”, sumó.

“Es algo único, hasta el día de hoy sigo mirando los videos del gol. Es algo que deseaba mucho, tuvimos muchos golpes y muchas finales perdidas”, dijo sobre su noche de gloria en Brasil.

//Mirá también: El divertido video que nadie vio de Mateo y Ciro Messi en la presentación de Leo en el PSG

“Nos íbamos a juntar los tres solos y cayó Ney, no hubo nada arreglado”, declaró Di María sobre la foto que se viralizó en sus vacaciones con Leandro Paredes, Neymar y Messi.

“Nunca se me pasó por la cabeza dejar la Selección. Es lo que me enseñaron mis viejos: pelearla e ir siempre ir para adelante. Nunca bajé los brazos y la celeste y blanca no se negocia. Hasta que no me digan ‘no te llamo nunca más’ voy a seguir peleando por estar ahí”, mencionó sobre sus ciclos sin citaciones para la Selección.

“La presión es mucho más grande ahora. Al llegar Leo, la Champions es lo principal. El entrenador también tiene que armar el equipo, no es fácil. Hay muchas estrellas. Será difícil para él”, contó sobre el duro trabajo que tendrá Mauricio Pochettino para armar la formación del PSG.

Ángel Di María habló sobre Diego Maradona

“Maradona para mí es todo, es Dios. Me bancó cuando todo el mundo me mataba. Me ponía igual aunque me criticaban. Él me dio todo cuando estuvo y solo tengo cosas lindas para recordar. Me contaba historias, me preguntaba sobre mi familia...lo disfruté al máximo y siempre estaré agradecido”, recordó sobre su tiempo con el 10 y su ciclo en el Mundial 2010.