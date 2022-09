Amalia Granata: “en la Legislatura no toleran las opiniones diferentes”

Después de expresar que le pareció una “pantomima” el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la diputada provincial por Somos Vida Unión Federal, Amalia Granata, deberá afrontar una sesión en la Legislatura por pedido de destitución de su cargo.

A pedido de Leandro Busatto, jefe del bloque del Justicialismo, el próximo jueves se realizará una sesión en la Legislatura santafesina, en la que tomará estado parlamentario el pedido de remoción de la diputada provincial. Además de Busatto, se sumó la diputada K, Paola Bravo.

Las declaraciones de Amalia Granata en contra del kirchnerismo

Este miércoles, Granata habló con AIRE y dijo que desde su lugar, representa gente. “Hay gente que piensa como yo. El kirchnerismo quiere echar a una persona que fue elegida en democracia para representar el pensamiento de los que me votaron”, declaró la política. Luego agregó que “es muy peligroso que suceda una cosa así”.

Haciendo referencia al pedido de destitución de su función pública, la diputada de Somos Vida Unión Federal expresó que “en la Legislatura no toleran las opiniones diferentes. No podés tener una reacción de expulsión, uno se puede expresar en desacuerdo”, aseguró.

"El kirchnerismo quiere echar a una persona que fue elegida en democracia para representar el pensamiento de los que me votaron", declaró Amalia Granata / Foto: Gentileza

“Ocuparse de un tuit que no incita a la violencia, ni tiene ningún tipo de característica de odio, hacer todo este estamento, me parece una falta de respeto para la gente. Mañana en la sesión, me gustaría que se enfoquen en el hambre de la gente, la inseguridad que está siendo un flagelo enorme en la provincia. Lamento que la gente conozca a Paola Bravo por un proyecto de expulsión que va en contra del reglamento. Debería estudiarlo”, expuso Granata.

Además, dijo contundentemente que no tiene miedo de ir a la sesión del jueves. Por otro lado, lamenta que los políticos presenten “este proyecto y no otros más interesantes que beneficien a los santafesinos que la están pasando mal diariamente”.

Amalia Granata volvió a afirmar su postura con respecto al ataque a Cristina Kirchner

El día de intento de magnicidio de Cristina Kirchner, Amalia Granata escribió a través de su cuenta de Twitter: “Todo armado, ¡que pantomima! ¡Ya no saben qué hacer para victimizarla y para que suba en las encuestas! Demasiados obvios. Se les acaba la joda del choreo y la corrupción. Vamos Argentina que podemos salir adelante sin estos delincuentes”.

Este miércoles la diputada declaró que sigue pensando que fue “una puesta en escena” y no un intento de magnicidio. “Es todo tan circense que la gente no es tonta. La gente también se da cuenta. Lo que pasa es que al kirchnerismo le tocas una fibra sensible, que es la señora, pero no le tocás una fibra sensible cuando hablás de hambre, de la miseria que cobran los jubilados, de la gente que se muere por la inseguridad. Ahora, le tocás a la señora que está procesada por robarse la plata del pueblo y saltan como si se viniera el mundo abajo”, enunció Granata.

“Es muy burdo todo, cómo se dio. Como la seguridad de una vicepresidenta no actúa en el momento, al chico se lo lleva la militancia, lo suben a un patrullero sin esposar. Después de supuestamente haberle puesto un arma en la cara para matar a la vicepresidenta, después se llevan el teléfono y le borran todos los datos”, expresó la rosarina.

Amalia Granata dijo que el atentado a Cristina Kirchner fue una "pantomima". Foto: Twitter

Además, “no hubo ningún despedido de la custodia, el ministro de Seguridad no se hizo cargo de lo que pasó con la custodia. Somos grandes. Los argentinos ya la vivimos con la pandemia, cómo esta gente se nos rió en la cara. A mí se me murió una amiga porque estos sinvergüenzas se pusieron la vacuna antes que la gente”, declaró la diputada.

Por último, la política apuntó en contra de Alberto Fernández por determinar feriado el viernes pasado. “El feriado que decretó el Gobierno es el divorcio absoluto de la realidad de la gente. Decretar un feriado, que los chicos no vayan al colegio, que la gente no pueda abrir sus comercios para llevarse el mango del día, con lo difícil que está la situación, es pensar con la mente en ellos. “Me parece desatinado, ridículo”, concluyó.

El proyecto para excluir a Amalia Granata de la Cámara santafesina

El viernes pasado, los funcionarios del oficialismo presentaron una nota al presidente del cuerpo, Pablo Farías, solicitando “se arbitren los medios necesarios para que se realice una sesión extraordinaria a los fines de tratar la exclusión del seno de la Cámara de Diputados de Amalia Granata, conforme al régimen disciplinario establecido en la Constitución de la Provincia”.

Este martes se sumó el proyecto de la diputada Paola Bravo, quien solicitó la exclusión de Amalia Granata “conforme al artículo 50 de la Constitución Provincial, debido a su evidente desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”. La acompaña con la firma Matilde Bruera que preside el bloque.

En diálogo con El Litoral, la diputada del Frente de Todos expresó que “no puede pasar el tema sin hablarse en el recinto. Se habla por Twitter y no en el recinto. Admitimos que somos minoría en la Cámara, no obstante queremos que se debata y quedemos expuestos quienes acompañan y quienes no”.

“Entendemos que los dichos de Granata son de odio, fomentan la violencia, la ciudadanía debe ver cómo pensamos cada uno en este tema. Nosotros queremos un lugar en el recinto para debatir: sesión especial, tablas o por una manifestación para explicar el por qué”, explicó la legisladora.

La diputada provincial Amalia Granata rechazó el pedido de expulsión de la Cámara baja de Santa Fe por sus declaraciones sobre el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Foto: @ameliegranata

Entre los fundamentos del proyecto, se destaca: “debemos recordar que los diputados deben manejarse en el desempeño de sus funciones con el debido respeto y decoro, salvaguardando la principal herramienta política en un estado de derecho que es la democracia. La transmisión del discurso de odio, la falta de mesura y prudencia, no merece menos que debatir su destitución del cuerpo legislativo porque entendemos que personas así no pueden representar a los ciudadanos votantes”.

Por último, Bravo declaró que Granata “colabora con la construcción del odio a las instituciones y la anti política con comentarios públicos donde solo manifiesta que un hecho tan grave, como lo sucedido contra la vicepresidenta, es una puesta en escena al solo efecto de victimizarla y que la misma ascienda en las supuestas encuestas públicas”.

“La seriedad del caso y la coyuntura política no puede permitirse absorber comentarios repulsivos que aviven una crisis de magnitudes desopilantes, como las que ya vivió la República Argentina en los años donde la muerte y la masacre de las personas se vio atada a este odio vigoroso contra las instituciones. La facultad disciplinaria de la Cámara debe aplicarse en estos casos, ya que el desorden de conducta de la diputada Granata, con la ignominia, cinismo con el que se dirige al público, no es más que provocador de odio y muerte, ya la gran mayoría de nuestro pueblo, se manifestó por Nunca Más, hoy lo reafirmamos”, concluyó la diputada.